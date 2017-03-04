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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Боруссия" в Дортмунде забила шесть голов "Байеру"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Боруссия" с крупным счетом обыграла "Байер".

Чемпионат Германии

23 тур

"Боруссия" Д - "Байер" 6:2

Голы: Дембеле, 6, Обамейянг, 26, Фолланд, 48, Венделл, 74, Пулишич, 77, Шюррле, 85, Геррейро, 90+2

"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Геррейро, Папастатопулос, Пищек, Бартра, Вайгль, Кастро, Дембеле (Кагава, 73), Обамейянг (Шюррле, 81), Ройс (Пулишич, 44)

"Байер": Лено, Венделл, Едвай, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Арангис (Беллараби, 38), Кампль, Бендер, Хавец, Фолланд, Мехмеди (Эрнандес, 66)

Предупреждения: Арангис, 16, Хавец, 38, Беллараби, 45+3, Фолланд, 63, Бендер, 69, Венделл, 84

"Майнц" - "Вольфсбург" 1:1

Голы: Гомес, 20, Кордоба, 24

"Майнц": Лоссль, Донати, Бюссманн, Белл, Рамальо, Фрай, Эцтунали, Латца, Кордоба (Кайсон, 90+2), Муто (Самперио, 67), Бласис (Гбамин, 90)

"Вольфсбург": Кастельс, Родригес, Брума (Хорн, 75), Кнохе, Блащиковски, Густаво, Базур, Арнольд, Дидави (Майораль, 78), Малли, Гомес

"Хоффенхайм" - "Ингольштадт 04" 5:2

Голы: Руди, 17, Коэн, 38, Зюле, 60, Салаи, 62, Крамарич, 77, Салаи, 79, Хюбнер, 88

"Хоффенхайм": Бауман, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Амири (Тольян, 80), Руди, Демирбай, Тераццино (Крамарич, 52), Вагнер (Бичакчич, 85), Салаи

"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Тиссеран, Матип, Коэн, Моралес (Юнг, 87), Гросс (Лекс, 72), Лескано, Хинтерзер (Киттель, 82)

Предупреждения: Руди, 34, Хюбнер, 58, Зуттнер, 65, Киттель, 84
Теги: Боруссия Д Байер
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