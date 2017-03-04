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20:44
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
Кахабер Цхададзе: снимаю шляпу перед болельщиками "Кайрата", они пришли в такую погоду болеть за нас
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16:18
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15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
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15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Бавария" в гостях разгромила "Кельн"
В матче 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Кельн".
Чемпионат Германии
23 тур
"Кёльн" - "Бавария" 0:3
Гол: Мартинес, 27, Бернат, 48, Рибери, 90
"Кельн": Кесслер, Соренсен (Марох 56), Хайнц, Суботич, Ольковски, Рауш, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йойич, 73), Цоллер, Осако, Модест
"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Бернат, Мартинес, Видаль (Киммих, 73), Коста (Рибери, 52), Алькантара, Мюллер, Коман (Рафинья, 82), Левандовски
Предупреждения: Видаль, 34, Бернат, 79
Чемпионат Германии
23 тур
"Кёльн" - "Бавария" 0:3
Гол: Мартинес, 27, Бернат, 48, Рибери, 90
"Кельн": Кесслер, Соренсен (Марох 56), Хайнц, Суботич, Ольковски, Рауш, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йойич, 73), Цоллер, Осако, Модест
"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Бернат, Мартинес, Видаль (Киммих, 73), Коста (Рибери, 52), Алькантара, Мюллер, Коман (Рафинья, 82), Левандовски
Предупреждения: Видаль, 34, Бернат, 79
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