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"Бавария" в гостях разгромила "Кельн"

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Кельн".

Чемпионат Германии

23 тур

"Кёльн" - "Бавария" 0:3

Гол: Мартинес, 27, Бернат, 48, Рибери, 90

"Кельн": Кесслер, Соренсен (Марох 56), Хайнц, Суботич, Ольковски, Рауш, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йойич, 73), Цоллер, Осако, Модест

"Бавария": Нойер, Алаба, Лам, Бернат, Мартинес, Видаль (Киммих, 73), Коста (Рибери, 52), Алькантара, Мюллер, Коман (Рафинья, 82), Левандовски

Предупреждения: Видаль, 34, Бернат, 79
Теги: Бавария Кельн
Сегодня, 20:03
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