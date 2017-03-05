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Дмитрий Комбаров: кажется, что наших болельщиков было больше, чем "Краснодара" (видео)

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал итоги выездного матча против ФК "Краснодар".



– Что можете сказать по поводу итогов игры? 
– Результат, конечно, неудовлетворительный. Потому что, во-первых, два раза сегодня вели в счете. Пенальти – не знаю, был или не был, спорный момент. Ну, что? Это первый тур, пока вкатываемся во вторую часть сезона. Думаю, дальше будет лучше.

Не могу сказать, что играли не очень. В принципе, то, что говорилось на установке, все выполнили. Всегда есть моменты, которые не получаются. Опять же повторюсь, что это – первый тур. Вкатываемся.

У нас практически всегда ощущение, что мы играем дома. Наши фанаты приезжают на выездные матчи всегда в огромном количестве. Сегодня особенный случай. Мне кажется, что наших фанатов было больше, чем болельщиков "Краснодара".

– Леонид Федун сказал, что "по-настоящему чемпионат возобновился сегодня". Согласны с ним?
– Нам и тренер говорит, что чемпионат начался сегодня. И даже со сборов, с игр, которые мы там играли. Наверное, так и есть.


Источник: www.rusfootball.info
Теги: Комбаров Д. Спартак Краснодар Rвидео
Сегодня, 19:27
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13
(9)
№13 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 20:40) #
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online

Цитата: OgreGate
Цитата: Хитрый Лис
Сравниваешь выездной матч с домашним?

Сравниваю рекорды. И кого епет унылый матч говоноглупа с болот?!

Цитата: olegan
Сколько там было ваших болельщиков?.....хотя бы примерно!

По кондомам в сортирах можно посчитать - сколько кондомов - столько фаеров, сколько фаеров - столько фаерастов laughing

Абсолютно бесполезная трата времени доказывать очевидное очень глупым людям.Кстати, если бы не приезд сегодня - Спартака, то аншлага так и не было бы.
Регистрация: 7.02.2017
№12 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Сравниваешь выездной матч с домашним?

Сравниваю рекорды. И кого епет унылый матч говоноглупа с болот?!

Цитата: olegan
Сколько там было ваших болельщиков?.....хотя бы примерно!

По кондомам в сортирах можно посчитать - сколько кондомов - столько фаеров, сколько фаеров - столько фаерастов laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:30) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Дебилы. блеать!
Матч, который начался поздно вечером в Москве на «Открытие Арене», собрал 41 тысяч 850 зрителей.

Сравниваешь выездной матч с домашним? Гениально! smile
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
В чемпионатах России рекорд посещаемости стадиона Краснодара принадлежит игре, состоявшейся 27 ноября 2016 года против «Зенита» (2:1), когда игру посетило 31854 зрителя.


Сколько там было ваших болельщиков?.....хотя бы примерно!
Регистрация: 19.03.2011
№9 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Как же так получилось что спартаковских болельщиков было чуть ли не больше, чем болельщиков клуба, основанного 8 лет назад? Чудеса.

Чудеса, в Краснодаре, у Краснодара, болельщиков меньше чем у Спартака.
А всё потому, что у Спартака болел по всей стране немеряно!.
Регистрация: 30.06.2012
№8 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
В чемпионатах России рекорд посещаемости стадиона Краснодара принадлежит игре, состоявшейся 27 ноября 2016 года против «Зенита» (2:1), когда игру посетило 31854 зрителя.

laughing
Дебилы. блеать!
Матч, который начался поздно вечером в Москве на «Открытие Арене», собрал 41 тысяч 850 зрителей.
laughing
Привет запитерским фаерастам-флюгерастам


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№7 Написал: vlees (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
и че там жалкие 2 тысячи питерских было,а сегодня почти весь стадион был красно-белый
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:58) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Да, нас еще и больше, чем у клуба, основанного в 2007 году в болотистой провинции. Столичность дает о себе знать

В чемпионатах России рекорд посещаемости стадиона Краснодара принадлежит игре, состоявшейся 27 ноября 2016 года против «Зенита» (2:1), когда игру посетило 31854 зрителя.

blush
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Как же так получилось что спартаковских болельщиков было чуть ли не больше, чем болельщиков клуба, основанного 8 лет назад? Чудеса.

Он вообще то про стадион,а вот ты по ходу совсем дебил!

Цитата: Manowar
Перекрестись , Дима !

Около 15т. касок,было на выезде
Регистрация: 19.03.2011
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Перекрестись , Дима ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Как же так получилось что спартаковских болельщиков было чуть ли не больше, чем болельщиков клуба, основанного 8 лет назад?

laughing Да, нас еще и больше, чем у клуба, основанного в 2007 году в болотистой провинции. Столичность дает о себе знать


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:44) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как же так получилось что спартаковских болельщиков было чуть ли не больше, чем болельщиков клуба, основанного 8 лет назад? Чудеса.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:31) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Так и было
Регистрация: 12.01.2017
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