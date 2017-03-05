Дмитрий Комбаров: кажется, что наших болельщиков было больше, чем "Краснодара" (видео)

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал итоги выездного матча против ФК "Краснодар".







– Что можете сказать по поводу итогов игры?

– Результат, конечно, неудовлетворительный. Потому что, во-первых, два раза сегодня вели в счете. Пенальти – не знаю, был или не был, спорный момент. Ну, что? Это первый тур, пока вкатываемся во вторую часть сезона. Думаю, дальше будет лучше.



Не могу сказать, что играли не очень. В принципе, то, что говорилось на установке, все выполнили. Всегда есть моменты, которые не получаются. Опять же повторюсь, что это – первый тур. Вкатываемся.



У нас практически всегда ощущение, что мы играем дома. Наши фанаты приезжают на выездные матчи всегда в огромном количестве. Сегодня особенный случай. Мне кажется, что наших фанатов было больше, чем болельщиков "Краснодара".



– Леонид Федун сказал, что "по-настоящему чемпионат возобновился сегодня". Согласны с ним?

– Нам и тренер говорит, что чемпионат начался сегодня. И даже со сборов, с игр, которые мы там играли. Наверное, так и есть.





Источник: www.rusfootball.info