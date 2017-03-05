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19:15
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Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
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Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Дмитрий Комбаров: кажется, что наших болельщиков было больше, чем "Краснодара" (видео)
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал итоги выездного матча против ФК "Краснодар".
– Что можете сказать по поводу итогов игры?
– Результат, конечно, неудовлетворительный. Потому что, во-первых, два раза сегодня вели в счете. Пенальти – не знаю, был или не был, спорный момент. Ну, что? Это первый тур, пока вкатываемся во вторую часть сезона. Думаю, дальше будет лучше.
Не могу сказать, что играли не очень. В принципе, то, что говорилось на установке, все выполнили. Всегда есть моменты, которые не получаются. Опять же повторюсь, что это – первый тур. Вкатываемся.
У нас практически всегда ощущение, что мы играем дома. Наши фанаты приезжают на выездные матчи всегда в огромном количестве. Сегодня особенный случай. Мне кажется, что наших фанатов было больше, чем болельщиков "Краснодара".
– Леонид Федун сказал, что "по-настоящему чемпионат возобновился сегодня". Согласны с ним?
– Нам и тренер говорит, что чемпионат начался сегодня. И даже со сборов, с игр, которые мы там играли. Наверное, так и есть.
Источник: www.rusfootball.info
– Что можете сказать по поводу итогов игры?
– Результат, конечно, неудовлетворительный. Потому что, во-первых, два раза сегодня вели в счете. Пенальти – не знаю, был или не был, спорный момент. Ну, что? Это первый тур, пока вкатываемся во вторую часть сезона. Думаю, дальше будет лучше.
Не могу сказать, что играли не очень. В принципе, то, что говорилось на установке, все выполнили. Всегда есть моменты, которые не получаются. Опять же повторюсь, что это – первый тур. Вкатываемся.
У нас практически всегда ощущение, что мы играем дома. Наши фанаты приезжают на выездные матчи всегда в огромном количестве. Сегодня особенный случай. Мне кажется, что наших фанатов было больше, чем болельщиков "Краснодара".
– Леонид Федун сказал, что "по-настоящему чемпионат возобновился сегодня". Согласны с ним?
– Нам и тренер говорит, что чемпионат начался сегодня. И даже со сборов, с игр, которые мы там играли. Наверное, так и есть.
Источник: www.rusfootball.info
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