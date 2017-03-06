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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Озил не сыграет против "Баварии", но может помочь "Арсеналу" в игре с "Лестером"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", который состоится 7 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.
"Озил не в команде. Он пока не готов физически. Думаю, что к следующим выходным он будет в состоянии сыграть", — цитирует Венгера Mirror.
"Озил не в команде. Он пока не готов физически. Думаю, что к следующим выходным он будет в состоянии сыграть", — цитирует Венгера Mirror.
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