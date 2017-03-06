Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Озил не сыграет против "Баварии", но может помочь "Арсеналу" в игре с "Лестером"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", который состоится 7 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

"Озил не в команде. Он пока не готов физически. Думаю, что к следующим выходным он будет в состоянии сыграть", — цитирует Венгера Mirror.
Теги: Бавария Арсенал
Сегодня, 16:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.