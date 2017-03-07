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Карл-Хайнц Румменигге: "Баварию" ждет не увеселительная поездка в Лондон

Исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" конечный итог еще не ясен. В первом матче мюнхенцы обыграли соперника со счетом 5:1.

"Это не увеселительная поездка в Лондон всей командой. Это Лига чемпионов, и нельзя думать, что мы уже в четвертьфинале.

Да, одной ногой мы действительно там, но к "Арсеналу" нужно относиться серьезно и с уважением", - цитирует Румменигге официальный сайт УЕФА.
Теги: Бавария Арсенал
Сегодня, 09:22
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