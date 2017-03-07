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"Красный дьявол" против белых "королей" и по-настоящему невыполнимая миссия

Пришло время решать, кому продолжать сражение за "ушастый" трофей Лиги Чемпионов, а кому сходить с дистанции. Rusfootball.info рассказывает обо всех деталях, окружающих ответные матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы.

"Наполи" (Неаполь, Италия) – "Реал" (Мадрид, Испания)
Неаполь. Стадион "Сан-Паоло"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Джюнейт Чакыр (Турция)
Первый матч – 1:3

Превосходство мадридцев в классе не вызывает никаких сомнений. Оно было отлично заметно три недели тому назад, когда "Реал", пропустив быстрый гол на своем поле, продолжил играть, как ни в чем не бывало, и достаточно спокойно обеспечил себе перевес "+2" перед выездом в Неаполь. По большому счету, такого преимущества действующему победителю Лиги Чемпионов должно вполне хватить для выхода в четвертьфинал.

С другой стороны, говорить о том, что "сливочные" уже решили свою задачу, нельзя ни в коем случае. Тот самый точный удар Инсинье на "Сантьяго Бернабеу" делает положение "Наполи" далеко не безнадежным, и можно не сомневаться в том, что сегодня подопечные Маурицио Сарри сделают все возможное, дабы выжать из забитого на чужом поле гола максимум.

К слову, сам наставник "партенопейцев" заявил, что "Реал", скорее всего, пройдет дальше, но его подопечные постараются создать "бланкос" побольше проблем. Уверен, сказано это было исключительно для того, чтобы расхолодить испанского гранда. В душе же наставник неаполитанской команды наверняка и мечтает о выходе в следующий раунд, и верит в него.

А поклонники "Наполи" должны хорошо помнить, как им самим не хватило домашних 3:1, чтобы одолеть "Челси" на аналогичной стадии турнира пять лет тому назад. Конечно, соотношение сил тогда было совсем другим, и все же…

Одним из козырей итальянского коллектива является нынешнее состояние обоих соперников.

"Реал", еще недавно выглядевший очень здорово, сейчас качает из стороны в сторону. Уверенный разгром крепкого "Эйбара" на его же поле в субботу не должно вводить в заблуждение – достаточно вспомнить, как в середине минувшей недели "королевский клуб" сыграл на родной арене вничью 3:3 с "Лас-Пальмасом", причем еще хорошо отделался, ибо к 86-й минуте проигрывал в два мяча… "Сливочные" нынче нестабильны, и, наверное, даже Зинедин Зидан не может с уверенностью сказать, как они будут выглядеть на "Сан-Паоло".

"Красный дьявол" против белых "королей" и по-настоящему невыполнимая миссия


"Наполи" же, напротив, набирает форму, о чем свидетельствует важнейшая победа над "Ромой" в логове "волков". И очень важно, что принес ее "партенопейцам" дубль Дриса Мертенса. У бельгийца, демонстрировавшего невероятный футбол в декабре-январе (тринадцать голов в восьми поединках Серии А!!! И это я еще о результативных передачах не вспоминал), случился небольшой спад, но к ответной встрече с "Реалом" он, похоже, пришел в себя. На "Бернабеу" мадридцы без проблем удержали Дриса, однако это был не тот Мертенс. А вот справятся ли они с ним сегодня вечером, большой вопрос. Если бельгийский хавбек в очередной раз поймает свою игру, то может чуть ли не в одиночку уложить "королевский клуб" на лопатки.

Правда, Дрис, сотворив свой дубль на "Стадио Олимпико", получил травму, но к схватке со "сливочными" он должен быть в порядке. Как и Роналду, пропустивший из-за микротравмы последний матч "Реала" в Примере.

И последний козырь "партенопейцев" – фанаты. Как умеют болеть в Неаполе, известно хорошо. А противостояние с самым титулованным клубом планеты – особенное событие для этого южноитальянского города. Недаром испанский голкипер "Наполи" Пепе Рейна заявил, что неаполитанские тиффози ждали чего-то подобного тридцать лет, со времен предыдущей встречи с "бланкос" (2:0 и 1:1 в пользу "Реала", коему не смог помешать сам Марадона, защищавший тогда цвета итальянской команды). Этим вечером подопечным Маурицио Сарри обеспечена невероятная поддержка, и хозяевам нужно постараться воплотить энергетику трибун во что-то материальное.

Ориентировочные составы
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.

Прогноз – 2:2

"Арсенал" (Лондон, Англия) – "Бавария" (Мюнхен, Германия)
Лондон. Стадион "Эмирейтс"
Начало встречи – 22:45 (мск)
Арбитр – Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Первый матч – 1:5

А тут, собственно, и разговаривать не о чем. Результат первого матча превратил красивую вывеску этого противостояния в оформление формальности на "Эмирейтс". Если от завтрашнего матча на "Камп Ноу" чуда кто-то ожидает, то в "Арсенал", по-моему, не верит ни один человек.

И это вполне адекватно. Три недели тому назад в Мюнхене "Бавария" в течение второго тайма попросту размазала "канониров" по газону родной арены, продемонстрировав огромное превосходство над лондонской командой. За прошедшее время расклад сил изменился разве что в пользу "ротен". Мюнхенский гранд, натужно стартовавший во второй части немецкого первенства после зимнего перерыва, похоже, набирает свою лучшую форму к главным баталиям в Лиге Чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти сначала наколотили восемь голов несчастному "Гамбургу", а затем разгромили в гостях "Кельн", не проигрывавший дома с апреля прошлого года.



У "Арсенала" же в это время проблемы только множились. "Пушкари" уступили в очень важном матче "Ливерпулю", а вокруг клуба вовсю бродят слухи о конфликте, наверное, лучшего футболиста "канониров" Алексиса Санчеса и Арсена Венгера. На "Энфилде" чилиец просидел первый тайм на скамейке запасных, а, выйдя после перерыва, показал, что с его формой все в порядке: Алексис отдал голевой пас на Уэлбека, и вообще именно его усилиями "Арсенал" едва не отыгрался с 0:2. Вряд ли французский мэтр берег Санчеса для противостояния с "Баварией", так что дело тут, видимо, и правда нечисто. А, значит, и настроение у чилийского форварда накануне сегодняшнего поединка вряд ли оптимальное.

Ко всему прочему, стоит отметить, что "ротен" для Венгера – самое настоящее проклятье. Трижды он пытался одолеть баварского гранда в плей-офф Лиги Чемпионов, и всякий раз терпел неудачу. И даже, когда эти команды попадали в одну группу ЛЧ, суммарный результат был в пользу немцев. Причин для обрыва этой тенденции не видно в упор.

Под вопросом находится участия в лондонской встрече Мануэля Нойера. Вот только поможет ли его потенциальное отсутствие "Арсеналу"? Да, я тоже так думаю.

Ориентировочные составы
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Коклен, Джака, Ивоби, Озил, Уэлбек, Санчес.
"Бавария": Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алонсо, Видаль, Роббен, Алькантара, Рибери, Левандовски.

Прогноз – 1:3

Сергей Янков, Rusfootball.info
Теги: Наполи Реал Арсенал Бавария
Сегодня, 09:41
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