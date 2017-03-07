"Красный дьявол" против белых "королей" и по-настоящему невыполнимая миссия

Пришло время решать, кому продолжать сражение за "ушастый" трофей Лиги Чемпионов, а кому сходить с дистанции.рассказывает обо всех деталях, окружающих ответные матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы.– 22:45 (мск)– Джюнейт Чакыр (Турция)– 1:3Превосходство мадридцев в классе не вызывает никаких сомнений. Оно было отлично заметно три недели тому назад, когда "Реал", пропустив быстрый гол на своем поле, продолжил играть, как ни в чем не бывало, и достаточно спокойно обеспечил себе перевес "+2" перед выездом в Неаполь. По большому счету, такого преимущества действующему победителю Лиги Чемпионов должно вполне хватить для выхода в четвертьфинал.С другой стороны, говорить о том, что "сливочные" уже решили свою задачу, нельзя ни в коем случае. Тот самый точный удар Инсинье на "Сантьяго Бернабеу" делает положение "Наполи" далеко не безнадежным, и можно не сомневаться в том, что сегодня подопечные Маурицио Сарри сделают все возможное, дабы выжать из забитого на чужом поле гола максимум.К слову, сам наставник "партенопейцев" заявил, что "Реал", скорее всего, пройдет дальше, но его подопечные постараются создать "бланкос" побольше проблем. Уверен, сказано это было исключительно для того, чтобы расхолодить испанского гранда. В душе же наставник неаполитанской команды наверняка и мечтает о выходе в следующий раунд, и верит в него.А поклонники "Наполи" должны хорошо помнить, как им самим не хватило домашних 3:1, чтобы одолеть "Челси" на аналогичной стадии турнира пять лет тому назад. Конечно, соотношение сил тогда было совсем другим, и все же…Одним из козырей итальянского коллектива является нынешнее состояние обоих соперников."Реал", еще недавно выглядевший очень здорово, сейчас качает из стороны в сторону. Уверенный разгром крепкого "Эйбара" на его же поле в субботу не должно вводить в заблуждение – достаточно вспомнить, как в середине минувшей недели "королевский клуб" сыграл на родной арене вничью 3:3 с "Лас-Пальмасом", причем еще хорошо отделался, ибо к 86-й минуте проигрывал в два мяча… "Сливочные" нынче нестабильны, и, наверное, даже Зинедин Зидан не может с уверенностью сказать, как они будут выглядеть на "Сан-Паоло"."Наполи" же, напротив, набирает форму, о чем свидетельствует важнейшая победа над "Ромой" в логове "волков". И очень важно, что принес ее "партенопейцам" дубль Дриса Мертенса. У бельгийца, демонстрировавшего невероятный футбол в декабре-январе (тринадцать голов в восьми поединках Серии А!!! И это я еще о результативных передачах не вспоминал), случился небольшой спад, но к ответной встрече с "Реалом" он, похоже, пришел в себя. На "Бернабеу" мадридцы без проблем удержали Дриса, однако это был не тот Мертенс. А вот справятся ли они с ним сегодня вечером, большой вопрос. Если бельгийский хавбек в очередной раз поймает свою игру, то может чуть ли не в одиночку уложить "королевский клуб" на лопатки.Правда, Дрис, сотворив свой дубль на "Стадио Олимпико", получил травму, но к схватке со "сливочными" он должен быть в порядке. Как и Роналду, пропустивший из-за микротравмы последний матч "Реала" в Примере.И последний козырь "партенопейцев" – фанаты. Как умеют болеть в Неаполе, известно хорошо. А противостояние с самым титулованным клубом планеты – особенное событие для этого южноитальянского города. Недаром испанский голкипер "Наполи" Пепе Рейна заявил, что неаполитанские тиффози ждали чего-то подобного тридцать лет, со времен предыдущей встречи с "бланкос" (2:0 и 1:1 в пользу "Реала", коему не смог помешать сам Марадона, защищавший тогда цвета итальянской команды). Этим вечером подопечным Маурицио Сарри обеспечена невероятная поддержка, и хозяевам нужно постараться воплотить энергетику трибун во что-то материальное.Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.– 2:2– 22:45 (мск)– Анастасиос Сидиропулос (Греция)– 1:5А тут, собственно, и разговаривать не о чем. Результат первого матча превратил красивую вывеску этого противостояния в оформление формальности на "Эмирейтс". Если от завтрашнего матча на "Камп Ноу" чуда кто-то ожидает, то в "Арсенал", по-моему, не верит ни один человек.И это вполне адекватно. Три недели тому назад в Мюнхене "Бавария" в течение второго тайма попросту размазала "канониров" по газону родной арены, продемонстрировав огромное превосходство над лондонской командой. За прошедшее время расклад сил изменился разве что в пользу "ротен". Мюнхенский гранд, натужно стартовавший во второй части немецкого первенства после зимнего перерыва, похоже, набирает свою лучшую форму к главным баталиям в Лиге Чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти сначала наколотили восемь голов несчастному "Гамбургу", а затем разгромили в гостях "Кельн", не проигрывавший дома с апреля прошлого года.У "Арсенала" же в это время проблемы только множились. "Пушкари" уступили в очень важном матче "Ливерпулю", а вокруг клуба вовсю бродят слухи о конфликте, наверное, лучшего футболиста "канониров" Алексиса Санчеса и Арсена Венгера. На "Энфилде" чилиец просидел первый тайм на скамейке запасных, а, выйдя после перерыва, показал, что с его формой все в порядке: Алексис отдал голевой пас на Уэлбека, и вообще именно его усилиями "Арсенал" едва не отыгрался с 0:2. Вряд ли французский мэтр берег Санчеса для противостояния с "Баварией", так что дело тут, видимо, и правда нечисто. А, значит, и настроение у чилийского форварда накануне сегодняшнего поединка вряд ли оптимальное.Ко всему прочему, стоит отметить, что "ротен" для Венгера – самое настоящее проклятье. Трижды он пытался одолеть баварского гранда в плей-офф Лиги Чемпионов, и всякий раз терпел неудачу. И даже, когда эти команды попадали в одну группу ЛЧ, суммарный результат был в пользу немцев. Причин для обрыва этой тенденции не видно в упор.Под вопросом находится участия в лондонской встрече Мануэля Нойера. Вот только поможет ли его потенциальное отсутствие "Арсеналу"? Да, я тоже так думаю.Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Коклен, Джака, Ивоби, Озил, Уэлбек, Санчес.Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Лам, Алонсо, Видаль, Роббен, Алькантара, Рибери, Левандовски.– 1:3