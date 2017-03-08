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Лучшим игроком встречи "Арсенал" - "Бавария" признан Арьен Роббен

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен назван лучшим футболистом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1).

На 68-й минуте встречи голландец забил гол, а спустя три минуты его заменили на Дугласа Косту.

УЕФА
Теги: Бавария Роббен
Сегодня, 02:06
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