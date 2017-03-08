Лучшим игроком встречи "Арсенал" - "Бавария" признан Арьен Роббен

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен назван лучшим футболистом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1).На 68-й минуте встречи голландец забил гол, а спустя три минуты его заменили на Дугласа Косту.