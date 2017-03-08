Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста в конце текущего сезона, сообщает Bild.



Испанский футболист должен объявить о своём решение уже в течение текущей недели.