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Хаби Алонсо в конце сезона завершит карьеру

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста в конце текущего сезона, сообщает Bild.

Испанский футболист должен объявить о своём решение уже в течение текущей недели.
Теги: Алонсо Бавария
Вчера, 23:21
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А ведь он еще с Карпиным играл в одной команде
Регистрация: 22.09.2007
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