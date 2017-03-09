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Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (19)
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Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками
Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно "ложек победы" – музыкальном инструменте болельщика на ЧМ-2018.
"Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим. Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.
Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил", – цитирует Мутко ТАСС.
"Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим. Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.
Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил", – цитирует Мутко ТАСС.
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