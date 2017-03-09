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Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками

Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно "ложек победы" – музыкальном инструменте болельщика на ЧМ-2018.

"Ложки – это нормальный вариант. Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим. Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.

Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 11:39
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19
(4)
№19 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не человек. )
Регистрация: 8.08.2016
№18 Написал: _бояра_ (Сегодня, 13:45) #
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online

[quote....Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками.][/quote]

англичане сразу напишут, что это голодный бунт

Цитата: Zemfira
Цитата: капля никотина
А если 40 тысяч с балалайками??? Или гармошками???

Вот же ж , прости мя, идиот. Ну невозможный.


Какая пля ты мерзость из букета ясли,баба,т.варь.Ты сам кто такой пля параша ,сам не кто обиженный на весь мир..
Все кроется в деталях.Наоборот организаторов все интересует,любая мелочь..потому на высшем уровне прошла Олимпиада в Сочи и тоже самое будет на ЧМ к вашему огорчению п1даров ..Причем балалайка и гармошка,кто на стадион запустит людей с этими инструментами,если они не утверждены будут.Не куя не зная пля сидит у комп.и умничает и любой твой маргинальский пост "кто то плохой,"а,ты пля вес такой умный нищенствуешь и звезда пля сайта joy лох ты ,колхоз,совхоз "Красный перец".. речь идет о ложках, если утвердят,то видимо хотят определится и весом ложки,чтоб такая ложка не смогла долететь с рук болельщика на поле...матчи чемпионата мира в ЮАР не возможно было смотреть по ТВ,не приглушив звук,когда вес стадион дудел в вувузелы..У организаторов в России тоже беспокойства,как это будет выглядет с ложками..бездельники пля сидят в рабочее время в интернете гадят,гадят..мандавошки
P.S .Kytarba в очередной раз забанили,ну сейчас и здесь то же самое будет..но ганд0на наз.своим именем,банят там не банят))


Умора. Давно так не смеялся.
Регистрация: 10.02.2017
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zemfira
Цитата: капля никотина
А если 40 тысяч с балалайками??? Или гармошками???

Вот же ж , прости мя, идиот. Ну невозможный.


Какая пля ты мерзость из букета ясли,баба,т.варь.Ты сам кто такой пля параша ,сам не кто обиженный на весь мир..
Все кроется в деталях.Наоборот организаторов все интересует,любая мелочь..потому на высшем уровне прошла Олимпиада в Сочи и тоже самое будет на ЧМ к вашему огорчению п1даров ..Причем балалайка и гармошка,кто на стадион запустит людей с этими инструментами,если они не утверждены будут.Не куя не зная пля сидит у комп.и умничает и любой твой маргинальский пост кто то плохой,а,ты пля вес такой умный нищенствуешь и звезда пля сайта joy лох ты ,колхоз,совхоз "Красный перец".. речь идет о ложках, если утвердят,то видимо хотят определится и весом ложки,чтоб такая ложка не смогла долететь с рук болельщика на поле...матчи чемпионат мира в ЮАР не возможно было смотреть,когда вес стадион дудел в вувузелы..У организаторов в России тоже беспокойства,как это будет выглядет с ложками..бездельники пля сидят в рабочее время в интернете гадят,гадят..мандавошки

ясли,пля.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: Zemfira шахты (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: капля никотина
А если 40 тысяч с балалайками??? Или гармошками???

Вот же ж , прости мя, идиот. Ну невозможный.


Какая пля ты мерзость из букета ясли,баба,т.варь.Ты сам кто такой пля параша ,сам не кто обиженный на весь мир..
Все кроется в деталях.Наоборот организаторов все интересует,любая мелочь..потому на высшем уровне прошла Олимпиада в Сочи и тоже самое будет на ЧМ к вашему огорчению п1даров ..Причем балалайка и гармошка,кто на стадион запустит людей с этими инструментами,если они не утверждены будут.Не куя не зная пля сидит у комп.и умничает и любой твой маргинальский пост "кто то плохой,"а,ты пля вес такой умный нищенствуешь и звезда пля сайта joy лох ты ,колхоз,совхоз "Красный перец".. речь идет о ложках, если утвердят,то видимо хотят определится и весом ложки,чтоб такая ложка не смогла долететь с рук болельщика на поле...матчи чемпионата мира в ЮАР не возможно было смотреть по ТВ,не приглушив звук,когда вес стадион дудел в вувузелы..У организаторов в России тоже беспокойства,как это будет выглядет с ложками..бездельники пля сидят в рабочее время в интернете гадят,гадят..мандавошки
P.S .Kytarba в очередной раз забанили,ну сейчас и здесь то же самое будет..но ганд0на наз.своим именем,банят там не банят))
Регистрация: 8.01.2014
№15 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 13:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Идет работа и это главное)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№14 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
А что, обязательно уподобляться вувузелам-каширолам? Дудка - атрибут ублюдка. Всегда котируется зычный голос, свист, ладоши. Зачем изобретать велосипед?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№13 Написал: papapa (Сегодня, 12:16) #
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Цитата: капля никотина
40 тысяч с балалайками??? Или гармошками???

Вот же ж , прости мя, идиот. Ну невозможный.

А мироом массштабе - все гремят ложками и тут выходит ОН ВЕСЬ В БЕЛОМ - царёк ПУТИН ВСЕЯ МИРА
И увсе умирают

от хохота
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (13)

А если 40 тысяч с балалайками??? Или гармошками???

Вот же ж , прости мя, идиот. Ну невозможный.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Еще б всеми этими ложками да по твоей бы пустой голове!... вот грохот-то был бы так грохот!!...


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: papapa (Сегодня, 12:06) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: TM_Rostov
у нас всё решено и осталось только с ложками определиться?

Ты, товарищ, явно не понимаешь, что ложки - это счастье народа
Особенно, если ими не жрать еду, а стучать
Они настолько тупые, что сами подсознательно выделяют голодное быдло от себя - быдла ворующего
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
когда же тебе ложку выдадут? кружку, миску и полосатую робу...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (4)
online

Виталий, может иными проблемами озаботится или у нас всё решено и осталось только с ложками определиться?
Регистрация: 21.09.2015
№7 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 11:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Икру есть. Обещанную.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Nik1975
есть еще один момент, если 40 тыс начнут стучать ложками, наши стадионы могут рухнуть)

Особенно у вас в Питере

У нас еще больше завибрирует, запружинит, но не рухнет.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Прастой как (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (5)

Во дураааак
Регистрация: 6.03.2017
№4 Написал: tuner (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Игорь Казьмин

online


Шахтёрские каски

А ещё лучше солдатские котелки, причём с подгоревшей кашей.
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: Nik1975 (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: zenit47
есть еще один момент, если 40 тыс начнут стучать ложками, наши стадионы могут рухнуть)

Особенно у вас в Питере smile
Регистрация: 8.03.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (4)

Шахтёрские каски ...от них ещё больше будет грохота по всей России,забыли, напомнят.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:42) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
есть еще один момент, если 40 тыс начнут стучать ложками, наши стадионы могут рухнуть)
Регистрация: 17.05.2013
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