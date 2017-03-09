Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры.



"Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра", - написал 35-летний полузащитник в твиттере.



Алонсо выступает за "Баварию" с 2014 года, ранее он играл за испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".