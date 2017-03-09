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Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры.

"Жил этим, любил это. Прощай, прекрасная игра", - написал 35-летний полузащитник в твиттере.

Алонсо выступает за "Баварию" с 2014 года, ранее он играл за испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 16:40
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 17:03) #
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Настоящий профи! Уровень! Ни разу не позволил своей карьере пойти по нисходящей!
Регистрация: 16.09.2010
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