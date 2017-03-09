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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
Тиаго Алькантара: мы наслаждались твоим футболом, Хаби!
Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара поблагодарил полузащитника Хаби Алонсо, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
"Мы жили, наслаждаясь твоим футболом. Спасибо, Хаби!" – написал футболист в инстаграме.
"Мы жили, наслаждаясь твоим футболом. Спасибо, Хаби!" – написал футболист в инстаграме.
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