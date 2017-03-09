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Тиаго Алькантара: мы наслаждались твоим футболом, Хаби!

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара поблагодарил полузащитника Хаби Алонсо, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

"Мы жили, наслаждаясь твоим футболом. Спасибо, Хаби!" – написал футболист в инстаграме.
Теги: Алонсо Бавария
Сегодня, 22:13
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