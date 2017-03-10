Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
01:03
И всё-таки дожали
И всё-таки дожали
Вчера 23:53
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (ВИДЕО) (3)
Жозе Моуринью: по ходу игры сказал Калачёву, чтобы он заткнулся. После матча мы помирились (ВИДЕО) (3)
Вчера 23:21
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (7)
TEAMofey. «Ростов» дал бой «Манчестер Юнайтед» (7)
Вчера 23:04
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Президент "ПСЖ": я не верю в то, что произошло (2)
Вчера 22:52
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (95)
"Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (95)
Вчера 22:38
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Сергей Корниленко может сыграть против "Уфы"
Вчера 22:24
Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"
Иван Ракитич продлил контракт с "Барселоной"
Вчера 21:56
"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд (9)
"Сельта" - "Краснодар": стартовые составы команд (9)
Вчера 21:26
"Ростов-Арена" готова на 75 процентов
"Ростов-Арена" готова на 75 процентов
Вчера 20:48
Борис Ротенберг: "Краснодар" - это топовая команда (2)
Борис Ротенберг: "Краснодар" - это топовая команда (2)
Вчера 20:13
Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту (1)
Болельщик "ПСЖ" написал заявление в полицию на Тиагу Мотту (1)
Вчера 20:08
"Ростов" покажет матч с "МЮ" на большом экране
"Ростов" покажет матч с "МЮ" на большом экране
Вчера 19:57
Руководство "Арсенала" обратилось к болельщикам
Руководство "Арсенала" обратилось к болельщикам
"Ростов" догнал "Зенит" в клубном рейтинге сезона УЕФА
"Ростов" после ничьей с "Манчестер Юнайтед" поднялся на 27-ю строчку и догнал питербургский "Зенит" в клубном рейтинге сезона УЕФА.
Клубный рейтинг сезона УЕФА
1. «Реал» Мадрид — 26,2570
2. «Барселона» — 25,2570
3. «Бавария» — 24,7428
4. «Боруссия» Дортмунд — 24,7428
5. «Атлетико» — 24,2570
6. «Ювентус» — 23,3832
7. «ПСЖ» — 22,4166
8. «Севилья» — 22,2570
9. «Арсенал» Лондон — 21,5000
10. «Лестер Сити» — 20,5000
11. «Манчестер Сити» — 20,5000
12. «Байер» — 19,7428
13. «Монако» — 19,4166
14. «Наполи» — 19,3832
15. «Бенфика» — 18,6166
16. «Порту» — 18,6166
17. «Лион» — 18,4166
18. «Копенгаген» — 17,7000
19. «Шальке-04» — 16,7428
20. «Бешикташ» — 16,7400
…
27. «Зенит» — 13,8400
28. «Ростов» — 13,8400…
41. «Краснодар» — 9,8400…
47. ЦСКА — 8,8400…
90. «Спартак» — 2,8400.
Клубный рейтинг сезона УЕФА
1. «Реал» Мадрид — 26,2570
2. «Барселона» — 25,2570
3. «Бавария» — 24,7428
4. «Боруссия» Дортмунд — 24,7428
5. «Атлетико» — 24,2570
6. «Ювентус» — 23,3832
7. «ПСЖ» — 22,4166
8. «Севилья» — 22,2570
9. «Арсенал» Лондон — 21,5000
10. «Лестер Сити» — 20,5000
11. «Манчестер Сити» — 20,5000
12. «Байер» — 19,7428
13. «Монако» — 19,4166
14. «Наполи» — 19,3832
15. «Бенфика» — 18,6166
16. «Порту» — 18,6166
17. «Лион» — 18,4166
18. «Копенгаген» — 17,7000
19. «Шальке-04» — 16,7428
20. «Бешикташ» — 16,7400
…
27. «Зенит» — 13,8400
28. «Ростов» — 13,8400…
41. «Краснодар» — 9,8400…
47. ЦСКА — 8,8400…
90. «Спартак» — 2,8400.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.