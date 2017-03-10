Игорь Гамула: говорил же, что Бухаров забьет "Манчестеру"

Тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" и отметил игру Александра Бухарова и Тимофея Калачева.– Мы неплохо смотрелись, особенно во втором тайме. В ситуации с голом Бухаров сыграл просто здорово, как настоящий центральный нападающий. Провел игру на одном дыхании, боролся за каждый мяч. Видно было, что все выглядят очень хорошо физически. "Ростов" показывал хороший футбол на протяжении всей игры.– Тимофей весь отдает себя игре, азартен, не контролирует себя в некоторые моменты, отсюда и ненужная карточка.– Игра на вылет: или пан, или пропал. В Манчестере великолепный газон, впечатляющая обстановка, играть там приятно. Курбан Бекиевич что-нибудь придумает.– Я вам потом скажу. Говорил же, что он забьет в первом матче! Посмотрим, как Саша будет тренироваться. Сейчас у нас еще "Терек".