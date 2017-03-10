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Игорь Гамула: говорил же, что Бухаров забьет "Манчестеру"

Тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед" и отметил игру Александра Бухарова и Тимофея Калачева.

– Мы неплохо смотрелись, особенно во втором тайме. В ситуации с голом Бухаров сыграл просто здорово, как настоящий центральный нападающий. Провел игру на одном дыхании, боролся за каждый мяч. Видно было, что все выглядят очень хорошо физически. "Ростов" показывал хороший футбол на протяжении всей игры.

– Моуриньо сказал, что рад отсутствию Калачева в ответной игре, подчеркнув тем самым его силу и значимость. Как оцените этот эпизод?

– Тимофей весь отдает себя игре, азартен, не контролирует себя в некоторые моменты, отсюда и ненужная карточка.

– Чего ждете от ответного матча на "Олд Траффорд"?

– Игра на вылет: или пан, или пропал. В Манчестере великолепный газон, впечатляющая обстановка, играть там приятно. Курбан Бекиевич что-нибудь придумает.

– Снова будете рассчитывать на Бухарова?

– Я вам потом скажу. Говорил же, что он забьет в первом матче! Посмотрим, как Саша будет тренироваться. Сейчас у нас еще "Терек".

Матч ТВ
Теги: Гамула Бухаров Ростов
Сегодня, 09:55
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Бикеича даже Бухаров забивает. Неплохо бы ему вернуть еще Ансальди с Рязанцевым. И Новосельцева. Пока бомжи его не сгноили


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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