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Президенту "Реала" прислали письмо с белым порошком

Сотрудники "Реала" обнаружили накануне на стадионе "Сантьяго Бернабеу" подозрительный пакет на имя президента клуба Флорентино Переса.

После того как из него стал высыпаться белый порошок, была вызвана полиция. Сообщается, что эксперты в защитных костюмах провели на арене несколько часов, но никаких угроз не выявили. Расследование продолжается.

По данным испанских СМИ, посылка была отправлена из Италии. Во вторник в Неаполе "Реал" обыграл "Наполи" (3:1) в ответном матче Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала.

Sports.ru
Теги: Реал
Сегодня, 08:57
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(0)
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:24) #
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online

Благодарные болельщики из Колумбии?))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
еременка в реал захотел,не иначе.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:11) #
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Кокс.
Регистрация: 28.05.2014
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