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Опрос:

Витиньо - в стартовом составе ЦСКА на игру против "Томи"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру 19-го тура РФПЛ с "Томью".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Дзагоев, Натхо, Головин, Фернандес, Витиньо, Ионов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:59
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14
(2)
№14 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Чалову есть что доказывать...плюс и играть не с основой Томи.хотя и тут как бы это не сыграло злую шутку

Согласен. Но думаю, нашим не даст расслабится Гончаренко. Быстро заменит если что. Он не ЛВС, карает сразу.))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Цитата: tiki
насколько я знаю Чалов с португалами был вообще никакой.может это и есть причина?

У меня друга мысль, если что поправь. Витя играет вторым нап, в оттяжке, Чалов тоже, и только Ионов и Оланаре могут играть впереди на острие. Может потому и пробуют Ионова с Витей?

оххх, тут судить сложно...я ведь даже не знаю уровень готовности игроков.
но как по мне - лучше бы Витьку во втором тайме выпустили.Чалову есть что доказывать...плюс и играть не с основой Томи.хотя и тут как бы это не сыграло злую шутку


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
насколько я знаю Чалов с португалами был вообще никакой.может это и есть причина?

У меня друга мысль, если что поправь. Витя играет вторым нап, в оттяжке, Чалов тоже, и только Ионов и Оланаре могут играть впереди на острие. Может потому и пробуют Ионова с Витей?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Вот и он, вот и он... Выходы с поля перекройте - не то снова в Бразилию упрыгает, Неймар контрафактный


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:34) #
  • -1
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online

Тошич на место Щенникова? Ну и правильно. А то Жора так до конца карьеры будет лишь надежды подавать.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Цитата: vemel
Опять Ионов !!!?

По мне так лучше бы Чалова.

насколько я знаю Чалов с португалами был вообще никакой.может это и есть причина?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
удачи!!!
Регистрация: 28.12.2009
№7 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vemel
Опять Ионов !!!?

По мне так лучше бы Чалова.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№6 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
второй после неймара и только в таком матче может показать себя во всей красе?

Для него это будет тренировка в основном составе.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ну здесь Томья ляжет навзничь и даже не за деньги. Просто игрокам нахер ничего не нужно, а если и нужно, то уровень не позволит. 7-0.

ну ты уж так сильно то не принижай их.а то уровень не позволит...уровень у них сейчас сопоставим с цкг,у вторых разве что атака посолиднее.да воротчик поопытнее(рекордсмен лч как-никак).в остальном команды равны.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:17) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну здесь Томья ляжет навзничь и даже не за деньги. Просто игрокам нахер ничего не нужно, а если и нужно, то уровень не позволит. 7-0.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:17) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Как раз матч где он может показать себя во всей красе.

ой ли?второй после неймара и только в таком матче может показать себя во всей красе?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:06) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Давно пора наигрывать в основном составе. Как раз матч где он может показать себя во всей красе.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: vemel (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Опять Ионов !!!?
Регистрация: 3.12.2015
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