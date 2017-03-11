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Жером Боатенг восстановился после травмы

Защитник "Баварии" Жером Боатенг полностью восстановился после травмы, информирует AFP.

Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти отметил, что немец попадет в заявку на предстоящий матч чемпионата Германии с "Айнтрахтом", хотя вряд ли выйдет с первых минут.
Теги: Боатенг Бавария
Сегодня, 16:42
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