Жером Боатенг восстановился после травмы

Защитник "Баварии" Жером Боатенг полностью восстановился после травмы, информирует AFP.



Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти отметил, что немец попадет в заявку на предстоящий матч чемпионата Германии с "Айнтрахтом", хотя вряд ли выйдет с первых минут.