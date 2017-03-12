Роберт Левандовски забил сотый гол в составе "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился достижением.



В матче 24-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (3:0) форвард забил два гола, и второй из них стал для 28-летнего игрока 100-м в составе "Баварии". Для этого Левандовски потребовалось 136 матчей.