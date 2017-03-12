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Роберт Левандовски забил сотый гол в составе "Баварии"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился достижением.
В матче 24-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (3:0) форвард забил два гола, и второй из них стал для 28-летнего игрока 100-м в составе "Баварии". Для этого Левандовски потребовалось 136 матчей.
В матче 24-го тура Бундеслиги с "Айнтрахтом" (3:0) форвард забил два гола, и второй из них стал для 28-летнего игрока 100-м в составе "Баварии". Для этого Левандовски потребовалось 136 матчей.
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