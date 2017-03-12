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Олег Шатов сыграет с "Амкаром" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 19-го тура РФПЛ против "Амкара".

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Кокорин, Дзюба, Шатов.

Запасные: Бабурин, Лунёв, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич.
Теги: Зенит Амкар
Сегодня, 10:45
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№34 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:30) #
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online

Цитата: Kytarba
ясли.в каком месте смеяться

тебе можно в любом. И непрерывно. Ты ж eбнутый, кацо.

Ничего личного. Примми это как диагноз. да ты и сам поди все знаешь - на бумажке написал.

P.S. Чурко негодуэ. Всю армию клонов бросил на минуса. Вот же дебил - пuздец. Про ясли пишет...
Регистрация: 3.03.2007
№33 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бедный Зеня! Явный проспартаковский заговор! laughing
Регистрация: 13.03.2012
№32 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шатов ПЗДЦ
Регистрация: 12.08.2009
№31 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Сегодня для РОССИИ будет ПРАЗДНИК..АНЖИ Свиней БУДЕТ ВЫНОСИТЬ.... sweat_smile


Праздник сейчас в Перми! Бомжи отгребают!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№30 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня для РОССИИ будет ПРАЗДНИК..АНЖИ Свиней БУДЕТ ВЫНОСИТЬ.... sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№29 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Kytarba
..кто это сказал,что такие люди как эти п1дар1 футбола портят праздник другим,потому что сами без праздника..эти п1дар1 ,потому и п1дар1,что несут только негатив,вызывая одни отрицательные эмоции.Допустим есть такая категория людей,но то что они говорят это для людей какого возраста..
smile Дебил,при чем здесь возраст? Это сказано для таких п1даров футбола как ты уебище,для которых к1й в жопе всегда праздник.
Регистрация: 20.02.2013
№28 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Миша Люберцы
.... 1:1, 2:2....

На кого поставил.

Матч , закончится в основное время , результативной ничьей. Вы, меня никогда не подводили, как начал с Тереком, всё угадал...
Регистрация: 10.01.2014
№27 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:31) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Цитата: капля никотина
Чурки...

И словарный запас его - из одного слова - это и подтверждает smile

ясли,пля.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:26) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Луческу сказал, что Данни берегут от искусственного поля. В принципе, правильно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:26) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Чурки...

И словарный запас его - из одного слова - это и подтверждает smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№24 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
А кто откажется.

Тоже верно!)))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:23) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Успех у тебя сзади, ниже спины, и бешеная популярность.

Тунца прихвати.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
блин один и тот же состав нафига кокс нужен? от него все равно толку мало Мигеля нет это вообще песец цыган уже не думая впихивает своих любимчиков от которых толку мало

Надо посмотреть, куда Коку поставит. В матче с ЦСКА, он его во втором тайме поставил в середину, и вроде как, повеселей стало. Думаю, поэтому.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№21 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:19) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: OgreGate
Цитата: капля никотина
Вывихнул руку

Причем даже не вопрос, кто кому руку вывихнул smile


ясли.в каком месте смеяться,Дани вывихнул руку Дзюбе и сел на лавку,а,Дзюба на поле laughing пля эти якобы болельщики,которые футболом интересуются заходят воскресенье утром на сайт,чтоб вот такую куйня писать.. для,кого,для чего?нет пля эти не ясли))))

Цитата: капля никотина
Дзюба без Коки - деньги на ветер. Настоящий капитан так просто не отдаст подвязку, тысяча чертей!!! А почему Данни не исполняет??? Вывихнул руку, передавая капитанскую повязку Дзю???

ясли
кто это сказал,что такие люди как эти п1дар1 футбола портят праздник другим,потому что сами без праздника..эти п1дар1 ,потому и п1дар1,что несут только негатив,вызывая одни отрицательные эмоции.Допустим есть такая категория людей,но то что они говорят это для людей какого возраста..
Регистрация: 17.03.2008
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
Зачем Молло переходил в Зенит,?

А кто откажется.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 11:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
блин один и тот же состав нафига кокс нужен? от него все равно толку мало Мигеля нет это вообще песец цыган уже не думая впихивает своих любимчиков от которых толку мало
Регистрация: 3.02.2011
№18 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем Молло переходил в Зенит, на лавке сидеть?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№17 Написал: suvirinimas (Сегодня, 11:13) #
  • -4
  •  (6)
online

Луческу только до лета, потом уволят. Лодыгин, Дзюба, Кокорин, Кришито- думаю при новом топовом тренере они играть не будут.
Регистрация: 9.02.2014
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:11) #
  • -7
  •  (19)
online

Цитата: Kytarba
ясли

Чурки...
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: капля никотина
Дзюба без Коки - деньги на ветер. Настоящий капитан так просто не отдаст подвязку, тысяча чертей!!! А почему Данни не исполняет??? Вывихнул руку, передавая капитанскую повязку Дзю???


ясли
Регистрация: 17.03.2008
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:09) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Савелий
Молло в запасе

Молли в последнем матче, в розовых пуантах - ну просто оторвать и выбросить!!! Просто на выданье игрок!!

Честно сказать, что с его выходом, все чумазые атаки пошли через его фланг. Классный игрок. То, что дебилы не используют - то это их проблемы. Коко конечно лучше - невидимый игрок.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:06) #
  • -1
  •  (7)
online

Мак и Молло в запасе, Кокоша в основе...., совсем не понимаю Луческу, совсем...
Регистрация: 28.12.2015
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:02) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: OgreGate
Причем даже не вопрос, кто кому руку вывихнул

Жалко тренера, он парень неплохой, ну и бог с ним,
Я теперь ведь занимаюсь и борьбой ,и боксом
Не имею я теперь на счет на свой сомнений.
Все вдруг стали очень вежливы со мной. И тренер

Кэптэн в Зине - настоящая свинья - грязно-бело-голубая. Звезды сошлись. И выплюнули Дзюбу.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:02) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
.... 1:1, 2:2....

На кого поставил.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
.... 1:1, 2:2....
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:58) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Вывихнул руку

Причем даже не вопрос, кто кому руку вывихнул smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Saveger,
а некого выпускать вместо Кришито.Ломбертс уйти хочет,Новосельцев вечно болеет и не сыгран,с Ивановичем Мирчу осторожничает.Думаю будет его наигрывать с Томью и Арсеналом.По Данни явно из-за газона берегут.По мне лучше бы Мак тогда вышел,от Шатова пользы никакой.Цаллагов это замена Анюкову в перспективе,но не в этом сезоне.А Молло хорош не на фланге,а под напами,а там Жулиано неприкасаемый.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (6)

Ивановича подписали и платят огромную зарплату, чтобы они сидел на скамейке neutral_face
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:57) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Кэп свинья - это явный успех Амкара.

Успех у тебя сзади, ниже спины, и бешеная популярность.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:55) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Кэп свинья - это явный успех Амкара.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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