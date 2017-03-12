Карло Анчелотти: в первом тайме "Айнтрахт" играл лучше нас

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче против "Айнтрахта" (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.



"Для нас день сложился хорошо, особенно с учетом других матчей. Но в первом тайме нам было очень тяжело. "Айнтрахт" играл лучше нас. Честно сказать, они не заслуживали счёт 0:2 к перерыву. Во втором тайме мы были лучше, хорошо контролировали игру. Сейчас у нас в запасе приличный отрыв, но мы должны оставаться сфокусированными. Впереди ещё много матчей", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.