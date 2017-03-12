Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
15:17
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (14)
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (14)
14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
13:36
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Пермская крепость. «Амкар» и судья Турбин не дали «Зениту» забить первый гостевой гол сезона на «Звезде» (13)
Томас Мюллер: "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды в матче против "Айнтрахта" (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.
"Начало матча было сложным. В первые 30 минут мы были недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.
"Начало матча было сложным. В первые 30 минут мы были недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.