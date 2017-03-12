Томас Мюллер: "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды в матче против "Айнтрахта" (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.



"Начало матча было сложным. В первые 30 минут мы были недостаточно сконцентрированными, допустили много ошибок. "Айнтрахт" высоко оборонялся и заставил нас ошибаться. Однако они не смогли использовать свои моменты, и мы в итоге победили за счет своего класса", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.