СМИ: "Фенербахче" готов предложить "Спартаку" Эммануэля Эменике в обмен на Ивелина Попова

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Александр Кержаков: сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в "основу" "Зенита" (14)
Александр Кержаков: сейчас нет воспитанников, которые могли бы пробиться в "основу" "Зенита" (14)
Вчера 23:51
Игрокам "Луча-Энергии" выплатили зарплату за 2016 год (1)
Игрокам "Луча-Энергии" выплатили зарплату за 2016 год (1)
Вчера 23:12
"Ландскрона": намерены отправить в департамент судейства РФС телевизор высокой четкости (12)
"Ландскрона": намерены отправить в департамент судейства РФС телевизор высокой четкости (12)
Вчера 23:00
Александр Григорян: в 1-м тайме и близко не было ощущения, что играем с лидером чемпионата (9)
Александр Григорян: в 1-м тайме и близко не было ощущения, что играем с лидером чемпионата (9)
Вчера 22:44
Рашид Рахимов: Моуринью мне ничего не оставил
Рашид Рахимов: Моуринью мне ничего не оставил
Вчера 22:32
Иван Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с "Манчестер Юнайтед"
Иван Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с "Манчестер Юнайтед"
Вчера 22:20
Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы (75)
Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы (75)
Вчера 21:52
Джанаев не сыграет против "Манчестер Юнайтед" (5)
Джанаев не сыграет против "Манчестер Юнайтед" (5)
Вчера 21:45
"Спартак" - "Анжи": фотоотчет матча (1)
"Спартак" - "Анжи": фотоотчет матча (1)
Вчера 21:11
Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (31)
Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (31)
Вчера 20:53
"Ростов" и "Терек" не забили голов (16)
"Ростов" и "Терек" не забили голов (16)
Вчера 20:45
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (29)
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (29)
Вчера 20:29
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (27)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (27)
СМИ: "Фенербахче" готов предложить "Спартаку" Эммануэля Эменике в обмен на Ивелина Попова
"Фенербахче" хочет совершить обмен со "Спартаком", желая заполучить в свои ряды полузащитника Ивелина Попова.
В обмен на болгарского футболиста турки готовы отдать в стан красно-белых нападающего Эммануэля Эменике, уже ранее выступавшего за "Спартак", с небольшой доплатой, передает "Чемпионат" со ссылкой на турецкие СМИ.
В обмен на болгарского футболиста турки готовы отдать в стан красно-белых нападающего Эммануэля Эменике, уже ранее выступавшего за "Спартак", с небольшой доплатой, передает "Чемпионат" со ссылкой на турецкие СМИ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.