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СМИ: "Фенербахче" готов предложить "Спартаку" Эммануэля Эменике в обмен на Ивелина Попова

"Фенербахче" хочет совершить обмен со "Спартаком", желая заполучить в свои ряды полузащитника Ивелина Попова.

В обмен на болгарского футболиста турки готовы отдать в стан красно-белых нападающего Эммануэля Эменике, уже ранее выступавшего за "Спартак", с небольшой доплатой, передает "Чемпионат" со ссылкой на турецкие СМИ.
Теги: Фенербахче Спартак
Сегодня, 10:51
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№9 Написал: Академия (Сегодня, 11:19) #
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online

пффф, я и раньше говорил, пусть там сидит
Регистрация: 20.06.2016
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не, это уже пройденный этап.
Мне нравится как по ходу матча Повоп заменяет Жано и обратно.
А Эменике куда? У нас там там два Луиса хорошо бегают.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 11:17) #
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online

Не,не,не!!!!Он еще не положил парочку своих шедевров,чумазым и ушастым.
Регистрация: 7.02.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:13) #
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Шило на мыло. При том что мыло явно лучше.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:13) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Попова отдать неплохо. Но не за Эменике - он во-первых, не нужен сейчас, а во-вторых, сейчас просто слаб.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:12) #
  • 0
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online

такую корову не отдам никому такая корова нужна самому (с) Нельзя Попова отдавать хороший игрок, жаль только играет неровно. Напы у нас есть.


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:02) #
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  •  (4)
online

Как говорил Дядя Фёдор, "Чтобы купить что-нибудь ненужное, сначала нужно продать что-нибудь ненужное. А у нас денег нет". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 10:55) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ты,я вижу,не уймешься!


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:55) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Нахера он нужен?Бред,они что не в курсе что у нас и так 2 форварда имеются не хуже Эма?Пфффф.Гоните бабло ребятки и мы завернем вам Попова в бантикваших цветов и скажем спасибо
Регистрация: 3.11.2016
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