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Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов высказался относительно решение контрольно-квалификационной комиссии РФС по поводу работы арбитра Евгения Турбина на матче с "Амкаром" (0:1).

"Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи.

Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.

Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено", – цитирует Митрофанова "Чемпионат".
Теги: Зенит Митрофанов
Сегодня, 15:59
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№74 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сразу понятно, что у Митрофанова телевизор высокой чОткости. smile


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№73 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
нас уже обсуждают на гостевой бомжей "воспитанные человеки" smile

как же их бомбит то bowtie массовый весенний психоз!

Спартак и его болельщики давят на всех фронтах!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№72 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что-то вы, свиные морды, быстро забыли как ныли после матча с Зенитом! Устроили из сайта свиное стойло, не даете нормальным болелам пообщаться. angry


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№71 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
во все времена за Спартак болела настоящая Элита страны!

ты элита? ты говно малохольное!
Регистрация: 24.04.2009
№70 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:00) #
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online

Цитата: -Odin-
из дохлых свиней - прекрасный шашлык

Ооооо, Шурег - придется запустить таки тебя под северное сияние. Песдец дурак. Конченный.
Регистрация: 3.03.2007
№69 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я думал боаш ноет...а румын вообще капец...пусть сначала игру поставит))
Регистрация: 18.07.2011
№68 Написал: daveG MO (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А собственно где тут нытьё или жалобы?? Достаточно сдержанный комментарий.
Вот некоторым лишь бы какашек поднакидать сразу...
Митрофанов намекает просто, что теперь судьи защищены от ошибок - можно смело обогащать наш футбол чудесами!


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№67 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:54) #
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online

Цитата: OgreGate
Цитата: мяч квадратный
которые мотали реальные тюремные сроки

Кретину: Судимости признаны НЕЗАКОННЫМИ, Старостины полностью восстановлены в правах и судимости - сняты! А вот Гнидер - реально осужденный, причем по уголовным статьям.
Клинические ишаки

щито?
ща погуглил.
оказывается старостины сели не только за спекуляции того добра, которое они воровали в спартаке, но ещё пошли и по политической статье.

Старостин Н. — «11-й день наступления немцев, ну, через недельку они будут здесь. Нам надо поторопиться с квартирой и завтра всё оформить».

«…если брать комнаты, то только у евреев, потому что они больше не приедут сюда».

Жена — «…Голицыно находится в 10 километрах от Москвы, Лялечка (дочка Старостина) идёт учить немецкий язык, я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею…»

Старостин: «Да, жизнь наступает интересная».

Жена — «Была интересная в 1917 году, боролись за жизнь, а теперь уничтожают всё».

Старостин: «А что тогда было интересного?»

Жена — «Свержение царизма».

Старостин: «А сейчас идет свержение коммунизма».

Жена — «Скорее бы…»


а политических в те годы специально сажалии к уркаганам, которые использовали их как женщин. АХАХ! старостины не только уголовники но и питухи!
Регистрация: 7.03.2016
№66 Написал: -Odin- (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
OgreGate,
Ты в реале дурачок. Судимости гасятся по истечению определённого срока лет.

А обвинения в фашизме сняты со Старостиных? Дай пруф-линк, где это чёрным по белому написано...
Регистрация: 14.03.2017
№65 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: OgreGate
Две судимости? Нахождение в базе РУБОП как "активный член ОПГ"?

Да хоть 100 судимостей по наветам криминала, которые хотели отжать у него бизнес. Если бы был виноват - сел бы как братья старостины.



да накуй его на шконку-то??

рано ещё))
Щас ишаки от безденежья подохнут , пока ему пальцы за долги режут , вот тогда и на кичу можно))
ещё пару передних зубов выдернут для удобства и фпирёт,долги отсасыватьотрабатывать joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№64 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:43) #
  • +5
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
которые мотали реальные тюремные сроки

Кретину: Судимости признаны НЕЗАКОННЫМИ, Старостины полностью восстановлены в правах и судимости - сняты! А вот Гнидер - реально осужденный, причем по уголовным статьям.
Клинические ишаки


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№63 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:43) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: OgreGate
Две судимости? Нахождение в базе РУБОП как "активный член ОПГ"?

Да хоть 100 судимостей по наветам криминала, которые хотели отжать у него бизнес. Если бы был виноват - сел бы как братья старостины.
Регистрация: 7.03.2016
№62 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:41) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
вы все заметили как сайт ожил? smile



да,заметно))
ещё видно,что у голубозадых аргументы кончились))

остался один-заговор!
Они же , дефективные ,знают,что их чемпионства куплены ,поэтому и уверены,что и у других так же))
на воре и шапка горит)

Рованиеми,
Амкар просто сильнее зенытика,вот и всё))) joy


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№61 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:39) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
а чего с ним не так?

Дай-ка подумать? Две судимости? Нахождение в базе РУБОП как "активный член ОПГ"? laughing Может быть совместные предприятия на рынках, по-долеву открытые гиенером и прочей кодлой из липецких, которые занимались рекетом и в конце концов были разогнаны? Может совместный бизнес с дадахановскими, которых в конце концов РУБОП опять же и разогнал, некоторых закрыв именно за участие в бандформированиях? Чистейшей души человек! Морализатор пейсатый.
Цитата: Я-Спартач
во все времена за Спартак болела настоящая Элита страны!
а не ворьё,типа медведева и миллера с глорами имени 2007 года

Кстати, действительно, из высокопоставленных болел только Лаврова припоминаю, ну он болел и высокопоставленным стал в те времена, когда у нас дела как-то были не очень...
Кстати, а может крылатая фраза Лаврова и связана с тем, что он - спартач, а вокруг - одни запитерасты? "Дебилы, 6лядь!"


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№60 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 17:37) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Думаю 3 пенальти нам в ворота на Открытии в матче с бомжами обеспечено.

Плять,с Амкаром обещали два , а теперь уже три? Не верю!! laughing


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№59 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 17:35) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это тот самый ген директор который говорил что жаловаться на судей удел слабых??? Ну ну laughing
Регистрация: 22.07.2012
№58 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 17:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже в перерыве судьи забыли в раздевалку Зенита спустится за указаниями!!!
Регистрация: 21.05.2011
№57 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:30) #
  • -11
  •  (13)
online

ЗЫ: прежде чем кивать на якобы криминальное прошлое Гинера, хрюнам лучше обратить свой взор на своих уголовников братьев старостиных, которые мотали реальные тюремные сроки. и этот криминал правил спартаком почти полвека.
Регистрация: 7.03.2016
№56 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +8
  •  (12)
online

Ну теперь по-взрослому начнется. Думаю 3 пенальти нам в ворота на Открытии в матче с бомжами обеспечено.

Ну а как - если система получила четкий сигнал???
Регистрация: 3.03.2007
№55 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:23) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: Я-Спартач
это который в Раменское с кубком заранее приехал?

да-да. тот самый. видать совесть замучила. хотя откуда у мутко совесть? когда он свой родной зенит продал вам осенью 1996 когда березовский прыгал в другую сторону от летящих в ворота мячей.

Цитата: SPV
Вы своего четырехпалого кристально чистого президента биографию изучите

а чего с ним не так?
Регистрация: 7.03.2016
№54 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вы все заметили как сайт ожил? smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№53 Написал: zenit Питер (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (1)

Весело тут у вас))
Да,давненько я под новостями не отписывался, но почитать иногда доставляет.
Регистрация: 7.03.2007
№52 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
мяч квадратный,

это который в Раменское с кубком заранее приехал?


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№51 Написал: vlees (Сегодня, 17:17) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
мяч квадратный,
У вас все чемпионства позорные начиная с 2006 года и нечего живете как то,ватутинский кабинет давно уже надо расформировать,но я лично хочу чтобы вы заняли 2 место после Великого Спартака и позорный рекорд дырки Всея Руси продолжился
Регистрация: 12.01.2017
№50 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
криминал в россии своём приступе сделать спартак чемпионом. настолько обнаглел, что в куй не ставит даже интересы газпрома.

Вы своего четырехпалого кристально чистого президента биографию изучите blush
Регистрация: 2.02.2012
№49 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Есть Бог на свете ! Наконец - то в футбол пришёл человек из силовых структур. Такой "Судья" , нашему футболу, нужен был лет 10 тому назад ! Весь судейский комитет , был заточен под ослобомжей ! Неужели и в нашей стране , может, хоть что - то меняться в позитивную сторону? Даже не верится, что наконец - то будут играть по футбольным правилам, а не под ду-ду Мюллера...
Регистрация: 10.01.2014
№48 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:13) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
голубозадым клоунам невдомёк,что они УЖЕ настроили против себя судейский корпус-там ,худо-бедно,но солидарность присутствует!

теперь,отзалупившись,будут получать "по всем правилам"))
Это как,живя в одном городе,провоцировать и доёбываться до Гаишников)
Мозгов нет-щщетай калека)


все правильно.. когда нам ставили по два левых пеналя за матч, с удалениями игроков и произволом, как в Петербурге в этом году, все только улыбались и хихикали о заговоре

митрофанов тут с луческу заявляли, мол удел слабых

теперь вот наша очередь придет похихикать)
Регистрация: 24.11.2008
№47 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:13) #
  • -8
  •  (12)
online

даже питерский Мутко, некогда главный человек в зените! и тот теперь ревностно отслеживает каждый неодобрительный взгляд в сторону хрюнов и грозит таким пальчиком, что какбе намекает... на повторение позорного спамовского чемпионства 1996. скоро Мутко, как Лужков в матче с торпедо 1996 года будет появляться в перерыве в раздевалке команды, посмевшей вести в счёте у спартака и грозить им анальными карами.
Регистрация: 7.03.2016
№46 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 17:10) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Да затащите вы уже свинью за уши на пьедестал....пусть родит раз в 15 лет. Опять же московский люмпен-электорат добрее будет к 18 му году)



школьнег)) во все времена за Спартак болела настоящая Элита страны!
а не ворьё,типа медведева и миллера с глорами имени 2007 года


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№45 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:08) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
криминал в россии своём приступе сделать спартак чемпионом. настолько обнаглел, что в куй не ставит даже интересы газпрома

криминал и газпром слова синонимы
Регистрация: 21.12.2010
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