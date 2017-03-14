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Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено
Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов высказался относительно решение контрольно-квалификационной комиссии РФС по поводу работы арбитра Евгения Турбина на матче с "Амкаром" (0:1).
"Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи.
Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.
Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено", – цитирует Митрофанова "Чемпионат".
"Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи.
Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.
Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено", – цитирует Митрофанова "Чемпионат".
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