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Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Байера"

Стали известны стартовые составы "Атлетико" и "Байера" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.

"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Кампль, Фолланд, Эрнандес.
Теги: Атлетико Байер
Сегодня, 22:01
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