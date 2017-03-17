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Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Краснодара" от "Сельты" (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

«В матче с таким соперником, как «Сельта», «Краснодару» была необходима хорошая сыгранность, взаимопонимание связок с полуслова, использование всей ширины поля. Этого эффекта очень сложно добиться, когда команда играет составом далёким от оптимального, проводит постоянную вынужденную ротацию, да ещё находится под нагрузками. В понедельник «Краснодар» провёл тяжёлый матч с «Локомотивом», тогда как семь игроков основы «Сельты» получили в Испании передышку, и эта дополнительная свежесть вкупе с общекомандным превосходством в атлетичности ощутимо сказывалась.

До выхода на поле Лаборде и Жоазинью «Краснодар» очень редко задействовал фланги, стремился продраться через центр, при этом мяч у него держался только на своей половине поля. Классон, оставшийся без привычного напарника Рамиреса, как и Подберёзкин, действовали не так широко, как должны были. И здесь возникает вопрос: такой была тактическая установка, или они её не выполнили?

Касательно перестроения игры, Шалимов после пропущенного мяча мог бы проводить замены не по позициям, а сделать вектор более атакующим. Убрать с поля одного из опорных полузащитников или снять уставшего Мартыновича, перейдя на игру в три защитника. Тогда при фланговом давлении Лаборде с Жоазинью Классон или Подберёзкин могли бы сместиться ближе к Вандерсону.

В целом нужно отметить, что при Шалимове вектор игры «Краснодара» стал более атакующим, команда меньше занимается контролем посредством поперечных передач. Но в сложившейся ситуации, когда «Краснодар» понёс большие кадровые потери и по объективным причинам не смог восстановиться, такая модель не могла оптимально функционировать.

Если бы «Краснодар» играл оптимальным составом, были здоровы Смолов, Рамирес и Калешин, в оптимальных кондициях находились Мамаев и Перрейра, то «Сельта» была бы ему по зубам. Но в сложившихся обстоятельствах уже «Сельта» выглядела изначальным фаворитом этой пары, о чём в частности красноречиво свидетельствовали коэффициенты букмекеров.

Тем не менее стоит признать, что «Краснодар» достойно выступил в этом евросезоне. Команда пережила смену тренера, несла огромные кадровые потери на протяжении всего сезона, но вышла из этого с честью, оставалась на плаву, преодолев сложную группу, впервые в истории добравшись до 1/8 финала, стабильно пополняла копилку очков для России. При более благоприятной ситуации эта стадия при аналогичном жребии могла и не стать потолком для краснодарцев.

Несмотря на поражение 1:4 по сумме двух встреч, надо признать, что «Краснодар» заслуживает тёплых слов по итогам еврокампании, а его перспективы в чемпионате России сегодня выглядят весьма благоприятно. Полагаю, у них есть шанс побороться даже за зону Лиги чемпионов», - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Краснодар
Сегодня, 01:40
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 01:48) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ох, ну наконец-то хоть кто-то не ноет про Кононова, при котором решулярно сливали старты чемпионата и слили год назад Спарте
Регистрация: 7.02.2010
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