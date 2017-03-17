Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (9)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
Карло Анчелотти: матч с "Реалом" будет восхитительным
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что немецкая команда намерена выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.
"Встреча с "Реалом" будет носить для меня особое значение. Матчи с ним будут восхитительными. Мы полны уверенности в своих силах и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Думаю, нам по силам победить "Реал", однако это все равно фантастическая команда с фантастическим тренером", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА
"Встреча с "Реалом" будет носить для меня особое значение. Матчи с ним будут восхитительными. Мы полны уверенности в своих силах и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Думаю, нам по силам победить "Реал", однако это все равно фантастическая команда с фантастическим тренером", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.