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Карло Анчелотти: матч с "Реалом" будет восхитительным

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что немецкая команда намерена выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

"Встреча с "Реалом" будет носить для меня особое значение. Матчи с ним будут восхитительными. Мы полны уверенности в своих силах и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Думаю, нам по силам победить "Реал", однако это все равно фантастическая команда с фантастическим тренером", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА
Теги: Анчелотти Бавария Реал
Сегодня, 16:51
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