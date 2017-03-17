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Лотар Маттеус: "Бавария" видится мне небольшим фаворитом

Бывший защитник "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о "Реале" - сопернике мюнхенцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"На мой взгляд, в двух парах были сведены четыре сильнейшие команды: "Бавария" и "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Футбол ждут потрясающие матчи. Карло Анчелотти прав, когда говорит, что у "Баварии" и "Реала" нет особых секретов друг от друга. "Бавария" видится мне небольшим фаворитом. Она играет чуть более плотно", - цитирует Маттеуса официальный сайт УЕФА.
Теги: Маттеус Реал Бавария
Вчера, 22:25
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