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Олег Иванов не поможет "Тереку" в матче с ЦСКА

Полузащитник "Терека" Олег Иванов не примет участие в матче 20-го тура РФПЛ с ЦСКА. К тренировкам 30-летний хавбек должен вернуться в начале апреля.

"Иванов не сыграет против ЦСКА. Олегу вчера вырезали гланды и полипы в одной из клиник Москвы. Ориентировочно в начале апреля футболист возобновит тренировки", - цитирует руководителя пресс-службы "Терека" Казбека Хаджиева "Чемпионат".
Теги: Иванов Терек
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:57) #
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Это ужасно, УЖАСНО! на кого теперь надеяться болельщикам спартака? вся надежда была только на него.
Регистрация: 7.03.2016
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