"Локомотив" зафиксировал рекордный билетный сбор на матче со "Спартаком"

Матч 20-го тура премьер-лиги с московским "Спартаком" стал самым посещаемым для "Локомотива" в РФПЛ с 2014 года.На стадионе присутствовало 27 402 зрителя. Напомним, полная вместимость арены в Черкизово - 28 800 зрителей.Также "Локомотив" зафиксировал рекордный билетный сбор по итогам прошедшего матча.