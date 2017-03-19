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"Локомотив" зафиксировал рекордный билетный сбор на матче со "Спартаком"

Матч 20-го тура премьер-лиги с московским "Спартаком" стал самым посещаемым для "Локомотива" в РФПЛ с 2014 года.

На стадионе присутствовало 27 402 зрителя. Напомним, полная вместимость арены в Черкизово - 28 800 зрителей.

Также "Локомотив" зафиксировал рекордный билетный сбор по итогам прошедшего матча.

Газета.ru
Теги: Локомотив Спартак
Сегодня, 03:34
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