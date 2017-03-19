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Витиньо: главная мотивация ЦСКА — догнать впереди идущих конкурентов

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с "Тереком" в 20-м туре РФПЛ.

"У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией.

Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам", — приводит слова форварда официальный "Твиттер" столичной команды.
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 10:56
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№3 Написал: UnCut (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Впередасты впереди ЦСКА

А, ну тогда взадники без головы, мечтающие стать впередастами. Еще лучше


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: UnCut
Впередасты

Впередасты впереди ЦСКА. Их и надо догнать. Об этом и говорит Витя.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: UnCut (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Впередасты


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
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