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ЦСКА поздравил Еременко с 30-летием

ЦСКА в официальном твиттере поздравил своего полузащитника Романа Еременко с днем рождения.

"Роману Ерёменко — 30. С днём рождения, Рома!" - гласит сообщение.

Напомним, что в ноябре финский хавбек был дисквалифицирован на два года. В пробе игрока после матча Лиги чемпионов "Байер" – ЦСКА (2:2) были обнаружены следы кокаина.
Теги: Еременко
Сегодня, 13:08
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№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:33) #
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online

Цитата: UnCut
Цитата: мяч квадратный
а федун не еврей?
У нас в команде наркоманов спокон веков не водилось - ни кокаиновых, ни эфедриновых

как не водилось? бромонтан всей командой жрали и не водилось. вот это новость! а я тебя не о наркоманах спросил а о том, федун еврей или нет. так еврей федун или нет?
Регистрация: 7.03.2016
№14 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: 77хонда
А без "Напомним" никак не обойтись. С юбилеем Рома!!!

Никак.
Страна должна помнить своих кокаиновых чемпионов

Бромонтановых помним всегда!!!

Цитата: UnCut
Цитата: Доктор Зло
сопли утри...

Это у него тоже от кокса

Кокаинщики до моих лет не доживают.
Регистрация: 4.04.2008
№13 Написал: UnCut (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
а федун не еврей?

У нас в команде наркоманов спокон веков не водилось - ни кокаиновых, ни эфедриновых


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 77хонда
А без "Напомним" никак не обойтись. С юбилеем Рома!!!

Никак.
Страна должна помнить своих кокаиновых чемпионов


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А без "Напомним" никак не обойтись. С юбилеем Рома!!!
Регистрация: 18.11.2012
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:26) #
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online

Цитата: UnCut
У Гинера и Бабаева с их сионисткими рубильниками будет значительное преимущество

а федун не еврей?
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 13:25) #
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online

Цитата: UnCut
Цитата: Доктор Зло
после матча... им разрешат вынюхать всю разметку... чтобы как следует отметить...

У Гинера и Бабаева с их сионисткими рубильниками будет значительное преимущество laughing

жаль носорога нет.... тот штрафную сходу бы втянул...))) вместе с воротами....
Регистрация: 19.03.2017
№8 Написал: UnCut (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Доктор Зло
сопли утри...

Это у него тоже от кокса


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№7 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 13:23) #
  • -3
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online

Больной,
сопли утри...
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: UnCut (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Доктор Зло
после матча... им разрешат вынюхать всю разметку... чтобы как следует отметить...

У Гинера и Бабаева с их сионисткими рубильниками будет значительное преимущество laughing


--------------------
Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормально устроился.Контракт идет,бабло капает,играть не нужно.Сиди нюхай себе коку.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Доктор Зло,
UnCut,
И все-таки вы гниды.

С ДР, Роман!
Регистрация: 4.04.2008
№3 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: UnCut
-Все в вену вошли? Тогда - горько! laughing

после матча... им разрешат вынюхать всю разметку... чтобы как следует отметить...
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: UnCut (Сегодня, 13:16) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Все в вену вошли? Тогда - горько! laughing


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Пересчитаю долги на пальцах... Не лезь, Ленорыч!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: Доктор Зло (Сегодня, 13:09) #
  • -5
  •  (9)
online

и подарили ему новые ноздри... те то походу нах уже все пожег....
Регистрация: 19.03.2017
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