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Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье
"Ростов" не сумел преодолеть сопротивление "Крыльев Советов" и сыграл нулевую ничью во втором туре подряд. О том, как дончане возвращались к трудовым будням отечественного первенства после Театра Мечты - материал Rusfootball.info
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.
Предупреждения: Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65
Через несколько дней после сказочного Олд Траффорд команда из Ростова-на-Дону была вынуждена ехать в Самару к одному из аутсайдеров этого розыгрыша чемпионата. Южане проиграли "Манчестер Юнайтед" и вылетели из Лиги Европы, но навряд ли сильно из-за этого расстроились. Шансов изначально было немного, а вот весь евросезон, если брать в целом, получился у подопечных Бердыева просто блестящим.
Оставалось только должным образом настроиться на куда более скромного соперника, и это могло стать проблемой. К тому же к психологическим перипетиям и усталости добавлялись проблемы с составом - травмированные Джанаев и Гранат, а также дисквалифицированный Гацкан абсолютно точно не могли сыграть в Самаре.
Долгожданная встреча на стадионе "Металлург" начиналась с упорной борьбы в центре поля. Мяч у обеих команд держался с трудом, - футболисты часто сваливались в борьбу, поднимали сферу вверх и довольствовались лишь отдельными мгновениями конструктивной игры. "Ростов" ожидаемо был интереснее. Гости донимали высоким прессингом, не позволяя самарцам спокойно вкатываться в собственные атаки, всё настойчивее давили, подбираясь ближе от центрального круга к штрафной Георги Лория. Постепенно вырисовывалось легкое гостевое преимущество. Пока, правда, оно только грозило вырасти во что-нибудь опасное у ворот соперника.
"Ростов" много забрасывал верхом, выискивал впереди рослого Бухарова, рассчитывая на его скидки набегающим партнёрам. И дело здесь не только в отличной форме Александра - взламывать как-то иначе двухуровневую оборону "Крылышек" было бы в разы тяжелее. Правда, нельзя сказать, что команда Бердыева хоть как-нибудь в этом преуспела. Бухаров цеплялся за мячи, но все подборы оставались за обороняющимися хозяевами.
Происходящее на поле не собиралось меняться на протяжении всего первого тайма. Много борьбы на неровном поле, что выливалось в постоянные остановки и пару жёлтых карточек, неудачные попытки коллективного давления со стороны дончан и вялые контратаки в исполнении "Крыльев Советов". Единственным запоминающимся моментом этих сорока пяти минут стал удар Ивана Таранова со штрафного, - но родная перекладина сыграла за противника.
Вообще, последние минуты первого тайма хозяева провели лучше. Вполне возможно, что сказалось и функциональное состояние футболистов. Всё-таки "крылышки", выступающие лишь в рамках чемпионата, играли куда реже своих оппонентов и скопили в разы больше энергии на этот матч.
С возобновлением игры ситуация на поле слегка поменялась. Команды всё так же лучше оборонялись, чем созидали, действовали надёжно у своих ворот и не слишком смело и ловко у чужих. Но "Крылья" охотнее шли в атаку, большими силами переваливались через середину поля, благодаря чему, в плюс ко всему остальному, их противникам становилось легче вскрывать самарские редуты, потерявшие в плотности. Потенциально опасные ситуации случались у владений обоих голкиперов во втором тайме, но завершали футболисты свои атаки совершенно бездарно. Свои моменты имел и вышеупомянутый Александр Бухаров, и Дмитрий Полоз, и молодой Александр Зуев с Артёмом Громовым.
Моментами смотрелись выгоднее игроки одной команды, моментами - другие. В общем и целом, "Ростов" был посолиднее, но вряд ли можно сказать, что преимущество гостей было по-настоящему ощутимым, заслуживающим итогового результата в пользу дончан. Впрочем, так было лишь до последних десяти минут. В концовке гости, которым, между прочим, полагалось устать, здорово прибавили и должны были забивать, но не слишком расторопно сыграли в завершении и упустили верную победу. Лория провёл выдающийся отрезок матча и несколько раз здорово спас своих партнёров. Реализация подвела и лишила дончан ещё пары ценных баллов. Не самый хороший матч "Ростов" провёл после "Манчестера" и вновь не сумел победить, а "Крылья" заработали первое очко в этом году.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Чемпионат России
20 тур
"Крылья" - "Ростов" 0:0
20 тур
"Крылья" - "Ростов" 0:0
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.
Предупреждения: Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65
Через несколько дней после сказочного Олд Траффорд команда из Ростова-на-Дону была вынуждена ехать в Самару к одному из аутсайдеров этого розыгрыша чемпионата. Южане проиграли "Манчестер Юнайтед" и вылетели из Лиги Европы, но навряд ли сильно из-за этого расстроились. Шансов изначально было немного, а вот весь евросезон, если брать в целом, получился у подопечных Бердыева просто блестящим.
Оставалось только должным образом настроиться на куда более скромного соперника, и это могло стать проблемой. К тому же к психологическим перипетиям и усталости добавлялись проблемы с составом - травмированные Джанаев и Гранат, а также дисквалифицированный Гацкан абсолютно точно не могли сыграть в Самаре.
Долгожданная встреча на стадионе "Металлург" начиналась с упорной борьбы в центре поля. Мяч у обеих команд держался с трудом, - футболисты часто сваливались в борьбу, поднимали сферу вверх и довольствовались лишь отдельными мгновениями конструктивной игры. "Ростов" ожидаемо был интереснее. Гости донимали высоким прессингом, не позволяя самарцам спокойно вкатываться в собственные атаки, всё настойчивее давили, подбираясь ближе от центрального круга к штрафной Георги Лория. Постепенно вырисовывалось легкое гостевое преимущество. Пока, правда, оно только грозило вырасти во что-нибудь опасное у ворот соперника.
"Ростов" много забрасывал верхом, выискивал впереди рослого Бухарова, рассчитывая на его скидки набегающим партнёрам. И дело здесь не только в отличной форме Александра - взламывать как-то иначе двухуровневую оборону "Крылышек" было бы в разы тяжелее. Правда, нельзя сказать, что команда Бердыева хоть как-нибудь в этом преуспела. Бухаров цеплялся за мячи, но все подборы оставались за обороняющимися хозяевами.
Происходящее на поле не собиралось меняться на протяжении всего первого тайма. Много борьбы на неровном поле, что выливалось в постоянные остановки и пару жёлтых карточек, неудачные попытки коллективного давления со стороны дончан и вялые контратаки в исполнении "Крыльев Советов". Единственным запоминающимся моментом этих сорока пяти минут стал удар Ивана Таранова со штрафного, - но родная перекладина сыграла за противника.
Вообще, последние минуты первого тайма хозяева провели лучше. Вполне возможно, что сказалось и функциональное состояние футболистов. Всё-таки "крылышки", выступающие лишь в рамках чемпионата, играли куда реже своих оппонентов и скопили в разы больше энергии на этот матч.
С возобновлением игры ситуация на поле слегка поменялась. Команды всё так же лучше оборонялись, чем созидали, действовали надёжно у своих ворот и не слишком смело и ловко у чужих. Но "Крылья" охотнее шли в атаку, большими силами переваливались через середину поля, благодаря чему, в плюс ко всему остальному, их противникам становилось легче вскрывать самарские редуты, потерявшие в плотности. Потенциально опасные ситуации случались у владений обоих голкиперов во втором тайме, но завершали футболисты свои атаки совершенно бездарно. Свои моменты имел и вышеупомянутый Александр Бухаров, и Дмитрий Полоз, и молодой Александр Зуев с Артёмом Громовым.
Моментами смотрелись выгоднее игроки одной команды, моментами - другие. В общем и целом, "Ростов" был посолиднее, но вряд ли можно сказать, что преимущество гостей было по-настоящему ощутимым, заслуживающим итогового результата в пользу дончан. Впрочем, так было лишь до последних десяти минут. В концовке гости, которым, между прочим, полагалось устать, здорово прибавили и должны были забивать, но не слишком расторопно сыграли в завершении и упустили верную победу. Лория провёл выдающийся отрезок матча и несколько раз здорово спас своих партнёров. Реализация подвела и лишила дончан ещё пары ценных баллов. Не самый хороший матч "Ростов" провёл после "Манчестера" и вновь не сумел победить, а "Крылья" заработали первое очко в этом году.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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