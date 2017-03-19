Еврокубковое похмелье

Чемпионат России



20 тур



"Крылья" - "Ростов" 0:0

"Ростов" не сумел преодолеть сопротивление "Крыльев Советов" и сыграл нулевую ничью во втором туре подряд. О том, как дончане возвращались к трудовым будням отечественного первенства после Театра Мечты - материалЛория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65Через несколько дней после сказочного Олд Траффорд команда из Ростова-на-Дону была вынуждена ехать в Самару к одному из аутсайдеров этого розыгрыша чемпионата. Южане проиграли "Манчестер Юнайтед" и вылетели из Лиги Европы, но навряд ли сильно из-за этого расстроились. Шансов изначально было немного, а вот весь евросезон, если брать в целом, получился у подопечных Бердыева просто блестящим.Оставалось только должным образом настроиться на куда более скромного соперника, и это могло стать проблемой. К тому же к психологическим перипетиям и усталости добавлялись проблемы с составом - травмированные Джанаев и Гранат, а также дисквалифицированный Гацкан абсолютно точно не могли сыграть в Самаре.Долгожданная встреча на стадионе "Металлург" начиналась с упорной борьбы в центре поля. Мяч у обеих команд держался с трудом, - футболисты часто сваливались в борьбу, поднимали сферу вверх и довольствовались лишь отдельными мгновениями конструктивной игры. "Ростов" ожидаемо был интереснее. Гости донимали высоким прессингом, не позволяя самарцам спокойно вкатываться в собственные атаки, всё настойчивее давили, подбираясь ближе от центрального круга к штрафной Георги Лория. Постепенно вырисовывалось легкое гостевое преимущество. Пока, правда, оно только грозило вырасти во что-нибудь опасное у ворот соперника."Ростов" много забрасывал верхом, выискивал впереди рослого Бухарова, рассчитывая на его скидки набегающим партнёрам. И дело здесь не только в отличной форме Александра - взламывать как-то иначе двухуровневую оборону "Крылышек" было бы в разы тяжелее. Правда, нельзя сказать, что команда Бердыева хоть как-нибудь в этом преуспела. Бухаров цеплялся за мячи, но все подборы оставались за обороняющимися хозяевами.Происходящее на поле не собиралось меняться на протяжении всего первого тайма. Много борьбы на неровном поле, что выливалось в постоянные остановки и пару жёлтых карточек, неудачные попытки коллективного давления со стороны дончан и вялые контратаки в исполнении "Крыльев Советов". Единственным запоминающимся моментом этих сорока пяти минут стал удар Ивана Таранова со штрафного, - но родная перекладина сыграла за противника.Вообще, последние минуты первого тайма хозяева провели лучше. Вполне возможно, что сказалось и функциональное состояние футболистов. Всё-таки "крылышки", выступающие лишь в рамках чемпионата, играли куда реже своих оппонентов и скопили в разы больше энергии на этот матч.С возобновлением игры ситуация на поле слегка поменялась. Команды всё так же лучше оборонялись, чем созидали, действовали надёжно у своих ворот и не слишком смело и ловко у чужих. Но "Крылья" охотнее шли в атаку, большими силами переваливались через середину поля, благодаря чему, в плюс ко всему остальному, их противникам становилось легче вскрывать самарские редуты, потерявшие в плотности. Потенциально опасные ситуации случались у владений обоих голкиперов во втором тайме, но завершали футболисты свои атаки совершенно бездарно. Свои моменты имел и вышеупомянутый Александр Бухаров, и Дмитрий Полоз, и молодой Александр Зуев с Артёмом Громовым.Моментами смотрелись выгоднее игроки одной команды, моментами - другие. В общем и целом, "Ростов" был посолиднее, но вряд ли можно сказать, что преимущество гостей было по-настоящему ощутимым, заслуживающим итогового результата в пользу дончан. Впрочем, так было лишь до последних десяти минут. В концовке гости, которым, между прочим, полагалось устать, здорово прибавили и должны были забивать, но не слишком расторопно сыграли в завершении и упустили верную победу. Лория провёл выдающийся отрезок матча и несколько раз здорово спас своих партнёров. Реализация подвела и лишила дончан ещё пары ценных баллов. Не самый хороший матч "Ростов" провёл после "Манчестера" и вновь не сумел победить, а "Крылья" заработали первое очко в этом году.