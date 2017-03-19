"Бавария" обыграла на выезде "Боруссию" из Менхенгладбаха

"Бавария" в матче 25-го тура чемпионата Германии обыграла на выезде "Боруссию" из Менхенгладбаха - 1:0.



Чемпионат Германии



25 тур



"Боруссия" М - "Бавария" 0:1



Гол: Мюллер, 70



"Боруссия М": Зоммер - Кристенсен, Янчке, Вендт, Вестергор - Хофманн, Херрманн, (Азар, 73), Хан, (Бенеш, 90+1), Штробль, Эльведи - Раффаэл.



"Бавария": Нойер - Мартинес, Хуммельс, Алаба - Роббен, (Санчес, 90), Лам, Хаби Алонсо, (Киммих, 87), Алькантара, Рибери, (Коман, 82), - Мюллер, Левандовски.



Предупреждения: Алонсо, 59