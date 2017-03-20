Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Широков: "Спартаку" нужно больше опасаться ЦСКА, а не "Зенит"

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказал мнение о главных соперниках "Спартака" в борьбе за чемпионство в российской премьер-лиге.

"Считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не "Зенита". Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют "армейцы", я их шансы оценю все-таки чуть выше.

Пока не вижу у "Зенита" потенциала, который позволит прибавить на финише. Многое зависит от Данни. Пойдет у него игра - и "Зенит" будет неплох. Не пойдет – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо него.

ЦСКА - более сбалансированная команда: у "армейцев" надежная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков ЦСКА Зенит
Сегодня, 10:53
Напечатать
19
(4)
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: kurbath
Спартаку в первую очередь надо опасаться судей и самого себя

+++, что-то не видно стало сумасшедшей самоотдачи, как в первые игры после смены тренера, ну а судьи срут шас хитро , немножко нам и горы нашим соперникам- сила гор
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: zzzzz (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Sergeevich
Цитата: ajax101
У ЦСКА имеется командная игра.
Опытные игроки в составе.
А у Зенита только админресурс.

laughing

А у Спартака ни того, ни другого, ни третьего. Так что плакали ваши золотые медальки.


В караганде мозги кончились? Спартак самая такующая команда. Любят ее везде. Только кабинетные щемпионы могут помешать Спартаку стать чемпионом. Только потом в европе все кабинетных раком ставят, надоело уже.
Регистрация: 17.03.2017
№17 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
Пенальти в этом году давать не будут. .


Ну почему же, с Томью при счете 5-0 в нашу пользу, на последней добавленной минуте могут и дать...
Регистрация: 27.04.2009
№16 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:38) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
да он прав.... у Гончаренко кони побежали...
совсем другая команда и другая игра...
очень веселая!!!

Жалко Слуцкого ушли(((
Регистрация: 23.11.2010
№15 Написал: Хидя (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (10)

надо больше опасаться человека со свистком. Пенальти в этом году давать не будут. Главное чтобы хотя бы в поле давали играть, а не так как в петербурге, посадили на свисток...
Регистрация: 13.03.2017
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:14) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит опаснее на мой взгляд, у Цска с Ростовым , Спартаком , Краснодаром будут большие проблемы в атаке
Регистрация: 2.02.2012
№13 Написал: mustang (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
спартаку нужно опасаться большого брата
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Спартаку в первую очередь надо опасаться судей и самого себя
Зенит и ЦСКА пох

Господи) да нет у твоего "Спартака" игры! НЕТ!!!! Да прозрей ты уже))) Еле-еле вымучивают гол за матч, да и тот с трудом)) Да сколько можно нести эту самонадеянную чушь-то ещё, когда вы успокоитесь уже?)
Регистрация: 8.11.2015
№11 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: ajax101
У ЦСКА имеется командная игра.
Опытные игроки в составе.
А у Зенита только админресурс.

laughing

А у Спартака ни того, ни другого, ни третьего. Так что плакали ваши золотые медальки.
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Если Спартак в целом будет играть как с Локо, то главное не допускать глупых ошибок и не терять очки там, где мы не должны этого делать. И еще важно провести на высшем уровне матчи с зенитом, ЦСКА и Ростовом. Сейчас все в наших руках.


--------------------
Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:57) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У ЦСКА имеется командная игра.
Опытные игроки в составе.
А у Зенита только админресурс.
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
  • -3
  •  (9)
online

По поводу Зенита говорить смешно, по поводу ЦСКА аналогично.

Какая ЦСКА крепкая команда?
В чем проявилось? во встрече с беззубым Зенитом? или обескровленной Томью?
Что сейчас из себя представляет Терек?

Спартак - чемпион!!!!!!!!!!!!
в безвременье всегда найдется одноразовая командочка


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: SP-M (Сегодня, 11:52) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: сектант
Согласен,кони после перерыва вызывают уважение,не то что игрой,а своим желанием и чотким выполнением задумок тренера...вот и вчера вынесли терек.неожидал..

да мы тоже не лыком шиты. дать бой и выиграть. что еще остается
Регистрация: 10.02.2017
№6 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
По матчу с Тереком скажу, что ЦСКА сильны. На удивление сильны. Рома прав.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,кони после перерыва вызывают уважение,не то что игрой,а своим желанием и чотким выполнением задумок тренера...вот и вчера вынесли терек.неожидал..
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:32) #
  • +2
  •  (6)

Открыл Америку.Мистер очевидность.Что бомжи в этом году без судей?А у коней крепость всегда было.в отличии от питерских холериков.Продуют так истерика,победят,так всегда скандал судейский.Пора бы уже властям страны обратить внимание на песпредел
Регистрация: 1.09.2016
№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаку в первую очередь надо опасаться судей и самого себя
Зенит и ЦСКА пох
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 11:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Campos,
Есть все-таки адекватные болельщики у Спартака.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 11:16) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да, ЦСКА после перерыва предстал вновь крепкой командой, знающей, что она хочет.
А Спартаку стоит опасаться всего. Посему у нас впереди 10 финалов, а на финише посмотрим, кто кого.
Регистрация: 26.12.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.