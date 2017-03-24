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Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат (видео)

Защитник сборной России и «Терека» Андрей Семёнов после поражения от национальной команды Кот-д’Ивуара (0:2) отметил, что соперник не имел преимущества, а исход игры решили две индивидуальные ошибки, передаёт корреспондент Rusfootball.info



– Контролировали мяч и, мне кажется, тактически переиграли Кот-д’Ивуар, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча.

– В перерыве Черчесов бушевал? На 2-й тайм вышли уже другими.

– Да, естественно, тренер показал нам неудачные действия. Хотели перестроиться, вроде бы добавили в атаке, но потом чего-то опять не хватило, пропустили ненужный гол. Даже после этого мы в принципе контролировали игру, хотели забить, но не получилось.

– Свист слышали с трибун?

– Да, слышали. Это, конечно, не очень приятно.

– Вы и сами могли забить в 1-м тайме...

– Да, мы полностью переиграли Кот-д’Ивуар на стандартах, но всё время не хватало каких-то сантиметров.

– С чем связано то, что не прибегали к дальним ударам?

– Наверное, хотели до верного довести... Думаю, если бы мы забили, игра бы выстроилась совсем по другому рисунку.
Теги: Семенов Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара Rвидео
Сегодня, 21:43
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21
(1)
№21 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще один мля! Одному было не стыдно за ЧМ, теперь еще один говнюк кого-то переиграл тактически! Если тактика была "всосать", то тут соперник и не претендовал на конкуренцию с нашей сбродной. Этот даунито не заметил, что соперник не играл даже на треть силы??? Может на ЧМ вместо наших более достойная команда поедет? Зачем портить праздник футбола вашими потугами?
Регистрация: 23.03.2016
№20 Написал: Инчада (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (0)
online

У них была тактика на матч-обыграть нас за счет индивидуальных действий, что они и сделали. Так чья же тактика взяла верх ? О какой тактической победе идет разговор, голову включайте.
Регистрация: 24.03.2017
№19 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (1)

Второй гол от негра просто унижение оборонцев сб. России.
Регистрация: 24.10.2012
№18 Написал: fits (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: acetophenon
Цитата: fits
Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат

Да забей вы два, они ответили бы четырьмя...
Они просто получали удовольствие, а вы рожали...

Если б - рожали! Ты хоть раз видел - как оно? Они просто ОТБЫВАЛИ.

Я же не гинеколог, как ты, откуда я знаю...
Рожали, это значит, мучились, лингвист ты наш...
Регистрация: 6.10.2016
№17 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (1)

Худший из худших этот семенов в сборной по недразумению.
Регистрация: 28.09.2016
№16 Написал: челсик Россия (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
молчал-бы обосрались так обосрались
Регистрация: 16.06.2015
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fits
Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат

Да забей вы два, они ответили бы четырьмя...
Они просто получали удовольствие, а вы рожали...

Если б - рожали! Ты хоть раз видел - как оно? Они просто ОТБЫВАЛИ.
Регистрация: 6.12.2014
№14 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мда... Рано Серёга с Васей завязали. Жесть в защите. На одной ноге троих обходят.
Регистрация: 4.04.2008
№13 Написал: net.81 (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: acetophenon
online
Болеет за:
«Зенит»

А эти... ну, негры - они-то знают, что их тактически переиграли? Или им никто так глаза и не открыл?

Семёнов и открыл. Глядишь через пару часов ещё парочка крутых футболистов расскажет как они того, ну того самого.
Регистрация: 23.04.2009
№12 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Дарагой ты тактику себе оставь,а нам дай голы и победу ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№11 Написал: fits (Сегодня, 21:55) #
  • +3
  •  (3)

Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат

Да забей вы два, они ответили бы четырьмя...
Они просто получали удовольствие, а вы рожали...
Регистрация: 6.10.2016
№10 Написал: net.81 (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: MAG554
мдя...


Угу, ндя. Полный словесный понос Семёнова.Хоть посмотрел бы матч в записи. Может и покраснел бы.
Регистрация: 23.04.2009
№9 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: achill
Что еще может сказать человек с такими глазами?

С надписью "сосиски" на заднем плане. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.12.2014
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
С днем рождения тебя, Андрей. Дальнейших тебе успехов и удачного карьерного роста.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что еще может сказать человек с такими глазами?


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
во далбоёб....


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Оно конечно, если не пеналь сломал команду и команда проиграла, то индивидуальное мастерство подвело...Хорошему футболисту ноги мешают..Оно что ж, да не без того ж...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А эти... ну, негры - они-то знают, что их тактически переиграли? Или им никто так глаза и не открыл?
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кого вы ...ть переиграли? Обосранцы.
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (3)

Да. Вы чемпионы мира тактически, хотя по результатам нет. Молодцы!
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
мдя...
Регистрация: 21.12.2010
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