Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат (видео)

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Защитник сборной России и «Терека» Андрей Семёнов после поражения от национальной команды Кот-д’Ивуара (0:2) отметил, что соперник не имел преимущества, а исход игры решили две индивидуальные ошибки, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Контролировали мяч и, мне кажется, тактически переиграли Кот-д’Ивуар, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча.
– В перерыве Черчесов бушевал? На 2-й тайм вышли уже другими.
– Да, естественно, тренер показал нам неудачные действия. Хотели перестроиться, вроде бы добавили в атаке, но потом чего-то опять не хватило, пропустили ненужный гол. Даже после этого мы в принципе контролировали игру, хотели забить, но не получилось.
– Свист слышали с трибун?
– Да, слышали. Это, конечно, не очень приятно.
– Вы и сами могли забить в 1-м тайме...
– Да, мы полностью переиграли Кот-д’Ивуар на стандартах, но всё время не хватало каких-то сантиметров.
– С чем связано то, что не прибегали к дальним ударам?
– Наверное, хотели до верного довести... Думаю, если бы мы забили, игра бы выстроилась совсем по другому рисунку.
– Контролировали мяч и, мне кажется, тактически переиграли Кот-д’Ивуар, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча.
– В перерыве Черчесов бушевал? На 2-й тайм вышли уже другими.
– Да, естественно, тренер показал нам неудачные действия. Хотели перестроиться, вроде бы добавили в атаке, но потом чего-то опять не хватило, пропустили ненужный гол. Даже после этого мы в принципе контролировали игру, хотели забить, но не получилось.
– Свист слышали с трибун?
– Да, слышали. Это, конечно, не очень приятно.
– Вы и сами могли забить в 1-м тайме...
– Да, мы полностью переиграли Кот-д’Ивуар на стандартах, но всё время не хватало каких-то сантиметров.
– С чем связано то, что не прибегали к дальним ударам?
– Наверное, хотели до верного довести... Думаю, если бы мы забили, игра бы выстроилась совсем по другому рисунку.
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