Андрей Семёнов: мы переиграли Кот-д'Ивуар тактически, но 2 индивидуальные ошибки испортили результат (видео)

Защитник сборной России и «Терека» Андрей Семёнов после поражения от национальной команды Кот-д’Ивуара (0:2) отметил, что соперник не имел преимущества, а исход игры решили две индивидуальные ошибки, передаёт корреспондент– Контролировали мяч и, мне кажется, тактически переиграли Кот-д’Ивуар, но две индивидуальные ошибки испортили результат матча.– Да, естественно, тренер показал нам неудачные действия. Хотели перестроиться, вроде бы добавили в атаке, но потом чего-то опять не хватило, пропустили ненужный гол. Даже после этого мы в принципе контролировали игру, хотели забить, но не получилось.– Да, слышали. Это, конечно, не очень приятно.– Да, мы полностью переиграли Кот-д’Ивуар на стандартах, но всё время не хватало каких-то сантиметров.– Наверное, хотели до верного довести... Думаю, если бы мы забили, игра бы выстроилась совсем по другому рисунку.