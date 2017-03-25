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Игорь Акинфеев пропускает тренировку сборной России

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не принимает участие в сегодняшней тренировке национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.

В то же время полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев начали занятие в общей группе.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова накануне уступили сборной Кот-д’Ивуара (0:2), а 28-го марта им предстоит встреча с командой Бельгии.
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 11:37
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№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот минусуйте меня, а я все-таки выскажусь.
Вася и Сергей конкретно сказали: Баста, карапузики, кончилися танцы. И официально повесили бутсы сборной на гвоздь. Крики о том, что Игнат стар, а Вася - деревяшка заполняли интернет годами. Добились своего! Утрите теперь свои сопли. Эта негра не прошла бы и одного из этих ветеранов, а она прошла мимо троих сопляков, как мимо стоячих.
Может, и Игорю уйти в пользу клуба из сборной?
Однажды так сделал великий Скоулз для МЮ.
Вся сеть взорвалась: Рукожопый!!!!! И так из года в год. Так, опты, объявите Акинфееву импичмент. Воткните в раму Лодыгина или Песьякова!
Да на xуя ему выслушивать это б*лядство? Он уже почти пятнадцать лет сторожит сетку! Вот она благодарность.
Мyдачье,****

Простите, накипело
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 11:43) #
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Давайте смотреть реально на вещи,Игорь ходячий косяк и если бы в Англии,Испании,Германии вратари так ошибались их бы давно выкинули или посадили на лавку но наши все его возвышают.
р.с.Я не про последний матч а вообще
Регистрация: 14.12.2016
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