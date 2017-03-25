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Андрей Червиченко: сборную России нужно воспринимать так же, как и сборную Кот-д'Ивуара по хоккею (2)
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Игорь Акинфеев пропускает тренировку сборной России
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не принимает участие в сегодняшней тренировке национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.
В то же время полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев начали занятие в общей группе.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова накануне уступили сборной Кот-д’Ивуара (0:2), а 28-го марта им предстоит встреча с командой Бельгии.
В то же время полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев начали занятие в общей группе.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова накануне уступили сборной Кот-д’Ивуара (0:2), а 28-го марта им предстоит встреча с командой Бельгии.
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