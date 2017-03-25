Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джанлуиджи Буффон: албанские фанаты решили привлечь к себе внимание наихудшим способом

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поведение фанатов после домашней победы над Албанией (2:0).

"Это был настоящий позор, когда встречу приостановили из-за файеров. На стадионе все было по-спортивному замечательно, но потом, как это часто бывает, нашлась небольшая группа людей, которой не по душе честная игра, и они решили привлечь к себе внимание наихудшим способом", - цитирует Буффона "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.

Албанские фанаты во втором тайме начали жечь в гостевом секторе пиротехнику и бросать файеры на поле.
Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 12:34
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 13:36) #
  • -2
  •  (2)

папуасы одним словом
Регистрация: 23.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.