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Тони Кроос: я не боюсь "Баварию"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба "Баварии".

"Я не боюсь "Баварию". Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, так или иначе встречаешься на пути к трофею с "Баварией" или "Барселоной". Мне всегда нравились большие вызовы и матчи против больших клубов", – цитирует Крооса Marca.
Теги: Кроос Бавария Реал
Сегодня, 14:09
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