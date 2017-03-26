Тони Кроос: я не боюсь "Баварию"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба "Баварии".



"Я не боюсь "Баварию". Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, так или иначе встречаешься на пути к трофею с "Баварией" или "Барселоной". Мне всегда нравились большие вызовы и матчи против больших клубов", – цитирует Крооса Marca.