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Франческо Тольдо: сборная Италии зависит от Буффона

Бывший вратарь сборной Италии Франческо Тольдо заявил, что вратарю "Милана" Джанлуидже Доннарумме предоставится шанс в итальянской сборной только тогда, когда карьеру завершит Джанлуиджи Буффон.

"Доннарумма - отличный футболист, но сборная зависит от Буффона. Доннарумма сможет занять его место только в том случае, если Буффон сам оставит свой пост в национальной команде", - цитирует Тольдо Football Italia.
Теги: Буффон Доннарумма Сборная Италии
Вчера, 23:15
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