Франческо Тольдо: сборная Италии зависит от Буффона

Бывший вратарь сборной Италии Франческо Тольдо заявил, что вратарю "Милана" Джанлуидже Доннарумме предоставится шанс в итальянской сборной только тогда, когда карьеру завершит Джанлуиджи Буффон.



"Доннарумма - отличный футболист, но сборная зависит от Буффона. Доннарумма сможет занять его место только в том случае, если Буффон сам оставит свой пост в национальной команде", - цитирует Тольдо Football Italia.