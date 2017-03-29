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СМИ: игроки "Спартака" получат 1 млн евро, если команда станет чемпионом

"Спартак" в случае победы в чемпионате России получит 1 миллион евро, сообщают "Известия".

Инициатива о премировании исходит лично от основного акционера и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Сумма не окончательная - она может стать больше, но точно не уменьшится. Предполагается, что деньги будут распределены между всеми футболистами команды.

Большую часть премиальных практически в равных долях разделят между собой игроки, которые в нынешнем сезоне провели больше всего матчей за команду в чемпионате России. В среднем вознаграждение одного футболиста основного состава составит от 70 до 100 тысяч евро.

Также сообщается, что самые большие премиальные за победу в чемпионате России получат тренеры "Спартака" во главе с Массимо Каррерой. Куда меньшая сумма будет распределена между медицинским и административным составами красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 08:44
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17
(2)
№17 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:07) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Больной
При Гинере

при Гинере, вас ждет и очень большое расследование его "деятельности", это скорее всего произойдет в самое ближайшее время...
Регистрация: 14.03.2010
№16 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:00) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тупая статья во всем!!!
1 000 000 евро.
В составе команды вышло (минимум) 11 человек на поле!!!! в сезоне, в статье пишут про 70-100 000 на футболиста, помимо их основную премию!!! получат тренеры, а есть еще медицинские и административные составы красно-белых.
Получается что? по 10 000 ойро на брата???
Федун - жлоб joy


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№15 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 09:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЧР
вам много Гинер раздал за еще больший срок ожиданий?

При Гинере чемпионами мы стали через два года, обладателями кубка РФ через год и через четыре года обладателями куефа, о чем вам только мечтать.
Некогда нам было ждать, мы просто побеждали.
Регистрация: 4.04.2008
№14 Написал: _бояра_ (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (2)

местнобюджетные ростовы, самары и прочие томски могут только волоса на ж...рвать, глядя на частный успешный клуб
как, впрочем, и коняво-бомжарско-лоховские клупы
Регистрация: 10.02.2017
№13 Написал: fits (Сегодня, 09:36) #
  • +1
  •  (1)

Как бы это не сыграло злую шутку ...
Регистрация: 6.10.2016
№12 Написал: Батька (Сегодня, 09:35) #
  • -1
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Цитата: Vadim1986
Почему именно деньгами? Можно сделать свободный вход на золотую игру команды, если конечно таковая будет. Или кто-то откажется за бесплатно придти на стадион?тем более по такому поводу.

да можно конечно я не против, Федуну напишите свои предложения !
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 09:34) #
  • +3
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online

Батька,
Почему именно деньгами? Можно сделать свободный вход на золотую игру команды, если конечно таковая будет. Или кто-то откажется за бесплатно придти на стадион?тем более по такому поводу.

Лукоморье,
Ну в статье указано, что не меньше лимона а это может быть и 3 и 5 миллионов. А на счёт тренеров думаю там отдельно прописано сколько тренерский штаб в случае победы получит, и в случае выхода команды в ЛЧ...
Регистрация: 12.03.2017
№10 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
"Спартак" в случае победы в чемпионате России получит 1 миллион евро

Большую часть премиальных практически в равных долях разделят между собой игроки, которые в нынешнем сезоне провели больше всего матчей за команду в чемпионате России.

В среднем вознаграждение одного футболиста основного состава составит от 70 до 100 тысяч евро.

Разделите 1 миллион на 100 тысяч. На сколько игроков хватит? Даже не хватит на один состав, вышедший на поле. Или с математикой у автора плохо или статья явно заказная для подогрева интереса к команде.
Также сообщается, что самые большие премиальные за победу в чемпионате России получат тренеры "Спартака" во главе с Массимо Каррерой.

Этим вообще не достанется.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№9 Написал: Батька (Сегодня, 09:09) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: sanyapytilin
Болельщикам бы эти деньги раздать.

по 0,5 - 1 евро )? это если вашим то хорошая сумма выйдет на каждого, а тут просто смешно ...
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Swift (Сегодня, 09:07) #
  • +6
  •  (8)

Дзюба ж удавится. Будет скулить под дверями и клянчить покататься в автобусе


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Отмыли сборную от голубого - и вот вам результат
Регистрация: 28.03.2017
№7 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:07) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Болельщикам бы эти деньги раздать, за 15 лет ожидания и унижений.

вам много Гинер раздал за еще больший срок ожиданий?
Регистрация: 14.03.2010
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 08:54) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Болельщикам бы эти деньги раздать, за 15 лет ожидания и унижений.
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 08:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что достанется болельщикам, которые все эти 15 лет всегда были с командой, прошли с ней огонь и воду, терпели, верили и ждали?
Может, мы сами себе устроим праздник (если, конечно, будет повод)?
Регистрация: 4.06.2015
№4 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 08:52) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Федун молодца. Стимулировать дополнительно команду не забывает.
Регистрация: 21.01.2016
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 08:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каждому!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 08:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тупорылые насколько я помню лямами на хярю получали за победу...
Регистрация: 11.06.2016
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 08:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Малавато будет... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 18.02.2012
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