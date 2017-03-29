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Сочинский отскок. Оценки игрокам сборной России за матч с Бельгией
Сборная России уже никого не может удивить поражениями и пропущенными мячами, но, как оказалось, способна удивить забитыми. Rusfootball.info оценивает действия игроков команды, которая всё-таки смогла.
Акинфеев – 3.0. По матчу с бельгийцами Игоря не за что хвалить и не за что ругать. Пропустил трижды, но чуть не взял пенальти, затем его обязанности так себе выполнил Комбаров, а напоследок Бентеке удался сильный и очень точный удар в самую сложную зону ворот. Стоит отметить разве что зафиксированный намертво удар Бентеке в концовке, нанесённый, правда, уже после свистка.
Самедов – 3.5. В 1-м тайме Александр вполне наиграл на двойку: бельгийцы вообще не замечали его как защитника и спокойно входили в штрафную – вот зачем сборной России нужен Фернандес. После перерыва Самедов оборонялся меньше, а атаковал активнее почти всех партнёров и снова проявил себя одним из лидеров команды. Не будем забывать о том, что он поучаствовал в двух голах, а без его подачи на Бухарова в добавленное время ни о какой ничьей мы бы сейчас не говорили. Впрочем, эта передача Самедова была лишь одной из многих, которые могли бы привести к голу.
Нойштедтер – 1.5. Роман до сих пор не стал в сборной своим и с такой игрой не станет. Защитник «Фенербахче», который не так давно прикрыл Фёдора Смолова в Лиге Европы, Кристиана Бентеке сдерживал только с помощью фолов, приведших к пенальти и штрафному, с которого был забит 3-й гол. В последнем случае он просто не попал по мячу и саданул Бентеке по бедру. Также именно Нойштедтер проиграл борьбу на угловом, завершившимся 2-м мячом Бельгии. Не будь удара Фертонгена, не было бы и добивания Бентеке. Полный провал.
Васин – 3.0. Темнокожие бельгийские нападающие – явно не профиль Виктора. В 2010-м году его изничтожил тогда ещё совсем молодой Ромелу Лукаку, теперь кошмаром защитника ЦСКА стал Кристиан Бентеке. На стандартах за нападающего «Кристал Пэлас» (Уилфрид Заа, унизивший нашу оборону на прошлой неделе, тоже оттуда) отвечал как раз Васин и ответ держать оказался не в состоянии. Сперва он рано расслабился, бросив держать Бентеке после 1-го удара Фертонгена, а на следующем стандарте проиграл Кристиану верховую борьбу. К слову, Нойштедтер и там находился рядом. Оценку Васина, как понимаете, спасает забитый гол. Хоть кто-то в нашей сборной оказался способен удачно завершить стандарт – то немногое, что получалось ещё в игре с ивуарийцами.
Кудряшов – 3.5. Мне запомнилась лишь одна грубая ошибка Кудряшова, произошедшая во 2-м тайме, в остальном же защитник «Ростова» справлялся с обязанностями достойно и помог Комбарову прикрыть фланг. На счастье негабаритного Фёдора, против Бентеке ему действовать не приходилось.
Комбаров – 3.5. В отличие от Васина, с Димой бельгийский кошмар не повторился. Испепеливший его в Бразилии 3 года назад Дрис Мертенс просидел большую часть игры, а его заменителя по типу Бентеке даже у бельгийцев не нашлось. Поставим Комбарову плюсик за чёткую голевую передачу на Васина и последовавший вскоре навес на Канунникова, минус – за плохое выполнение обязанностей Акинфеева (Дмитрий выводил на голевой удар и своих, и чужих), жирный плюс – за отсутствие глобальных проблем на его фланге и минус – за несколько ужасных подач во 2-м тайме.
Зобнин – 2.5. Сборная России однозначно проигрывала центр поля в 1-м тайме. Роман, как и его партнёры, ничего не могли с этим поделать. Самый центральный из полузащитников команды редко принимал участие в распасовке, почти не делал заметных передач и много фолил. Не будь игра товарищеской – Зобнин однозначно «повис» бы на карточке за систематичность нарушений. Один из таких фолов на Тилемансе привёл к угловому, после которого бельгийцы вышли вперёд.
Ерохин – 3.0. После ухода Дзагоева стал самым активным полузащитником команды. КПД, конечно, хромал, но Александр старался компенсировать это объёмом работы и помощью Самедову в обороне. Как правило, это получалось: спартаковца бельгийцы проходили легко, но Ерохин успевал страховать тёзку.
Дзагоев – 3.5. Похоже, нам бессмысленно закладываться на то, что лидеры выздоровеют и на Кубке Конфедераций перед нами предстанет совсем другая сборная: проблемам со здоровьем того же Дзагоева никак не придёт конец. На Евро не ездил, осенью матчи пропускал, с ивуарийцами не сыграл, здесь был заменён в самом начале... Очень жаль, ведь Алан обеспечивал неплохой выход в атаку своими умными и качественными передачами. Без него сборная села к своим воротам глубже и едва высовывала голову наружу.
Канунников – 2.5. Нападающий «Рубина» отработал свои 45 довольно активно, но «косяков» сделал всё же чуть больше, чем удачных действий. К первой группе можно отнести и его неудачные удары – Макс трижды угрожал чужим воротам, но всякий раз неубедительно. Отдельного упоминания заслуживает его нелепый пас назад к своим воротам в кучу-малу, сконцентрировавшуюся около нашей штрафной вместо того, чтобы разрядить обстановку. Не был безупречен Канунникова и на стандартах у своих ворот. В общем, активно, но малопродуктивно.
Полоз – 3.0. Дмитрий был не так заметен, как Канунников, но несколькими хорошими действиями запомнился. По крайней мере, он заработал голевой штрафной, избегал глупых потерь и не боялся идти вперёд, как в случае разворотом Вертонгена и прорывом по правому флангу после перерыва.
Оздоев – 2.0. Станислав Черчесов сказал Магомеду, что всё нормально, но факт обратной замены всё-таки говорит о многом. Оздоев за свой 55-минутный отрезок сделал меньше передач вперёд, чем Дзагоев за свой 15-минутный и как-то не вошёл в игру, будучи самым незаметным игроком команды.
Бухаров – 4.5. Александр сыграл неидеально и запорол пару моментов, не добрался до нескольких хороших передач, но не поставить «хорошо» спасителю сборной было бы неправильно. В эпизоде со 2-м голом он хладнокровно сумел избежать офсайда и выдать точную передачу на Миранчука, а в добавленное время великолепно укротил подачу Самедова и проткнул мяч в ворота. Герой матча.
Головин – 3.5. Один из немногих, кто подавал признаки жизни в матче с ивуарийцами, сегодня дал старт возвращению сборной России в игру своим отбором в центре поля. Не реши прессинговать Александр – сейчас, вполне возможно, царили бы только упаднические настроения.
Миранчук – 4.0. После матча Роберто Мартинес отметил в составе сборной России именно Миранчука и предрёк ему большое будущее. Все эти разговоры мы уже проходили, но в этом году Лёша действительно здорово прибавил и начал играть в футбол. Ему нужно проделать ещё кучу работы: в паре перспективных эпизодов, состоявшихся уже после его гола, ему не хватало класса. Зато контратаку, ставшую голевой, Миранчук разыграл мастерски, ни на секунду не растерявшись, не затормозив и при этом приняв и исполнив правильное решение. В игру он вошёл очень здорово.
Глушаков – 3.5. Лучшие полузащитники России провели на поле лишь начало и концовку матча, но недаром Андрей Талалаев отметил именно эти отрезки и роль в них Дзагоева и Глушакова. Понятно, что бельгийцы уже играли совсем не так, как в 1-м тайме, но Глушаков сходу добавил движения, агрессии в центре поля и не намерен был уступать ни в едином эпизоде. Кое-какие игроки у нас всё-таки есть, жаль только все они не блещут здоровьем, которого мы нашим футболистам и пожелаем!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
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Миранчук: команда все больше понимает, что от нас требует тренер (видео)
Ерохин: нельзя быть довольными ничьей, но хорошо, что вернулись в игру (видео)
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Черчесов: кроме стандартов моментов у Бельгии не было (видео)
Бышовец: разница в классе чувствовалась во всём
Нойштедтер: сегодня мы показали, что можем играть хорошо (видео)
Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет (видео)
Акинфеев – 3.0. По матчу с бельгийцами Игоря не за что хвалить и не за что ругать. Пропустил трижды, но чуть не взял пенальти, затем его обязанности так себе выполнил Комбаров, а напоследок Бентеке удался сильный и очень точный удар в самую сложную зону ворот. Стоит отметить разве что зафиксированный намертво удар Бентеке в концовке, нанесённый, правда, уже после свистка.
Самедов – 3.5. В 1-м тайме Александр вполне наиграл на двойку: бельгийцы вообще не замечали его как защитника и спокойно входили в штрафную – вот зачем сборной России нужен Фернандес. После перерыва Самедов оборонялся меньше, а атаковал активнее почти всех партнёров и снова проявил себя одним из лидеров команды. Не будем забывать о том, что он поучаствовал в двух голах, а без его подачи на Бухарова в добавленное время ни о какой ничьей мы бы сейчас не говорили. Впрочем, эта передача Самедова была лишь одной из многих, которые могли бы привести к голу.
Нойштедтер – 1.5. Роман до сих пор не стал в сборной своим и с такой игрой не станет. Защитник «Фенербахче», который не так давно прикрыл Фёдора Смолова в Лиге Европы, Кристиана Бентеке сдерживал только с помощью фолов, приведших к пенальти и штрафному, с которого был забит 3-й гол. В последнем случае он просто не попал по мячу и саданул Бентеке по бедру. Также именно Нойштедтер проиграл борьбу на угловом, завершившимся 2-м мячом Бельгии. Не будь удара Фертонгена, не было бы и добивания Бентеке. Полный провал.
Васин – 3.0. Темнокожие бельгийские нападающие – явно не профиль Виктора. В 2010-м году его изничтожил тогда ещё совсем молодой Ромелу Лукаку, теперь кошмаром защитника ЦСКА стал Кристиан Бентеке. На стандартах за нападающего «Кристал Пэлас» (Уилфрид Заа, унизивший нашу оборону на прошлой неделе, тоже оттуда) отвечал как раз Васин и ответ держать оказался не в состоянии. Сперва он рано расслабился, бросив держать Бентеке после 1-го удара Фертонгена, а на следующем стандарте проиграл Кристиану верховую борьбу. К слову, Нойштедтер и там находился рядом. Оценку Васина, как понимаете, спасает забитый гол. Хоть кто-то в нашей сборной оказался способен удачно завершить стандарт – то немногое, что получалось ещё в игре с ивуарийцами.
Кудряшов – 3.5. Мне запомнилась лишь одна грубая ошибка Кудряшова, произошедшая во 2-м тайме, в остальном же защитник «Ростова» справлялся с обязанностями достойно и помог Комбарову прикрыть фланг. На счастье негабаритного Фёдора, против Бентеке ему действовать не приходилось.
Комбаров – 3.5. В отличие от Васина, с Димой бельгийский кошмар не повторился. Испепеливший его в Бразилии 3 года назад Дрис Мертенс просидел большую часть игры, а его заменителя по типу Бентеке даже у бельгийцев не нашлось. Поставим Комбарову плюсик за чёткую голевую передачу на Васина и последовавший вскоре навес на Канунникова, минус – за плохое выполнение обязанностей Акинфеева (Дмитрий выводил на голевой удар и своих, и чужих), жирный плюс – за отсутствие глобальных проблем на его фланге и минус – за несколько ужасных подач во 2-м тайме.
Зобнин – 2.5. Сборная России однозначно проигрывала центр поля в 1-м тайме. Роман, как и его партнёры, ничего не могли с этим поделать. Самый центральный из полузащитников команды редко принимал участие в распасовке, почти не делал заметных передач и много фолил. Не будь игра товарищеской – Зобнин однозначно «повис» бы на карточке за систематичность нарушений. Один из таких фолов на Тилемансе привёл к угловому, после которого бельгийцы вышли вперёд.
Ерохин – 3.0. После ухода Дзагоева стал самым активным полузащитником команды. КПД, конечно, хромал, но Александр старался компенсировать это объёмом работы и помощью Самедову в обороне. Как правило, это получалось: спартаковца бельгийцы проходили легко, но Ерохин успевал страховать тёзку.
Дзагоев – 3.5. Похоже, нам бессмысленно закладываться на то, что лидеры выздоровеют и на Кубке Конфедераций перед нами предстанет совсем другая сборная: проблемам со здоровьем того же Дзагоева никак не придёт конец. На Евро не ездил, осенью матчи пропускал, с ивуарийцами не сыграл, здесь был заменён в самом начале... Очень жаль, ведь Алан обеспечивал неплохой выход в атаку своими умными и качественными передачами. Без него сборная села к своим воротам глубже и едва высовывала голову наружу.
Канунников – 2.5. Нападающий «Рубина» отработал свои 45 довольно активно, но «косяков» сделал всё же чуть больше, чем удачных действий. К первой группе можно отнести и его неудачные удары – Макс трижды угрожал чужим воротам, но всякий раз неубедительно. Отдельного упоминания заслуживает его нелепый пас назад к своим воротам в кучу-малу, сконцентрировавшуюся около нашей штрафной вместо того, чтобы разрядить обстановку. Не был безупречен Канунникова и на стандартах у своих ворот. В общем, активно, но малопродуктивно.
Полоз – 3.0. Дмитрий был не так заметен, как Канунников, но несколькими хорошими действиями запомнился. По крайней мере, он заработал голевой штрафной, избегал глупых потерь и не боялся идти вперёд, как в случае разворотом Вертонгена и прорывом по правому флангу после перерыва.
Оздоев – 2.0. Станислав Черчесов сказал Магомеду, что всё нормально, но факт обратной замены всё-таки говорит о многом. Оздоев за свой 55-минутный отрезок сделал меньше передач вперёд, чем Дзагоев за свой 15-минутный и как-то не вошёл в игру, будучи самым незаметным игроком команды.
Бухаров – 4.5. Александр сыграл неидеально и запорол пару моментов, не добрался до нескольких хороших передач, но не поставить «хорошо» спасителю сборной было бы неправильно. В эпизоде со 2-м голом он хладнокровно сумел избежать офсайда и выдать точную передачу на Миранчука, а в добавленное время великолепно укротил подачу Самедова и проткнул мяч в ворота. Герой матча.
Головин – 3.5. Один из немногих, кто подавал признаки жизни в матче с ивуарийцами, сегодня дал старт возвращению сборной России в игру своим отбором в центре поля. Не реши прессинговать Александр – сейчас, вполне возможно, царили бы только упаднические настроения.
Миранчук – 4.0. После матча Роберто Мартинес отметил в составе сборной России именно Миранчука и предрёк ему большое будущее. Все эти разговоры мы уже проходили, но в этом году Лёша действительно здорово прибавил и начал играть в футбол. Ему нужно проделать ещё кучу работы: в паре перспективных эпизодов, состоявшихся уже после его гола, ему не хватало класса. Зато контратаку, ставшую голевой, Миранчук разыграл мастерски, ни на секунду не растерявшись, не затормозив и при этом приняв и исполнив правильное решение. В игру он вошёл очень здорово.
Глушаков – 3.5. Лучшие полузащитники России провели на поле лишь начало и концовку матча, но недаром Андрей Талалаев отметил именно эти отрезки и роль в них Дзагоева и Глушакова. Понятно, что бельгийцы уже играли совсем не так, как в 1-м тайме, но Глушаков сходу добавил движения, агрессии в центре поля и не намерен был уступать ни в едином эпизоде. Кое-какие игроки у нас всё-таки есть, жаль только все они не блещут здоровьем, которого мы нашим футболистам и пожелаем!
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Также читайте и смотрите другие материалы Rusfootball.info об игре:
ЧУДО ПОСЛЕДНИХ МИНУТ
Комбаров: во 2-м тайме мы не дали прибавить Бельгии (видео)
Рейнгольд: сегодня сборная России показала, что потенциал у неё есть
Мутко: cейчас мы на таком уровне находимся, нужно трезво на себя смотреть (видео)
Оздоев: жалко, что Дзагоев получил травму
Глушаков: последние 10-15 минут - трамплин к Кубку Конфедераций (видео)
Миранчук: команда все больше понимает, что от нас требует тренер (видео)
Ерохин: нельзя быть довольными ничьей, но хорошо, что вернулись в игру (видео)
Червиченко: болельщики пишут о договорняке? На эту мысль их навёл выход Миньоле
Бухаров: что изменилось в сборной после Кот-д'Ивуара? Отношение (видео)
Черчесов: кроме стандартов моментов у Бельгии не было (видео)
Бышовец: разница в классе чувствовалась во всём
Нойштедтер: сегодня мы показали, что можем играть хорошо (видео)
Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет (видео)
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