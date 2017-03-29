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СМИ: "Спартак" не летние трансферы выделит 20 млн евро

Руководство московского "Спартака" готово выделить на усиление состава в ближайшее трансферное окно порядка 20 млн евро, передает ФАН.

По словам источника, главный тренер команды Массимо Каррера ожидает предварительного разговора на этот счет с боссами красно-белых. Отмечается также, что сумма на трансферы не включает в себя деньги, которые клуб получит с продажи ряда футболистов.

Планируется, что "Спартак" укрепит линию обороны, а также подпишет минимум двух игроков середины поля. При этом клуб также планирует приобрести равноценную замену исполнителям, которые летом покинут клуб. В частности, речь идет о лучшем бомбардире команды, голландце Квинси Промесе.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:39
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