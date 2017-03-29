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МИД РФ: кампания против ЧМ-2018 в России только началась

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова депутата бундестага Михаэля Фукса о том, что Россия не должна проводить чемпионат мира 2018 года.

"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: "Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьёзные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы.

Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в "Евровидении" на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальный украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же всё-таки думает Берлин о бойкоте "Евровидения" в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?

Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты это "информационной карусели", — написала Захарова на своей официальной странице в "Фейсбуке".
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
С_УКИ!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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