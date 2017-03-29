Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:57
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
Игорь Колыванов: наши футболисты не хуже всех в Европе, просто они задали себе низкую планку (4)
09:33
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
МИД РФ: кампания против ЧМ-2018 в России только началась
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова депутата бундестага Михаэля Фукса о том, что Россия не должна проводить чемпионат мира 2018 года.
"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: "Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьёзные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы.
Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в "Евровидении" на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальный украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же всё-таки думает Берлин о бойкоте "Евровидения" в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?
Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты это "информационной карусели", — написала Захарова на своей официальной странице в "Фейсбуке".
"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И российская сторона, имея на руках соответствующие данные, об этом предупреждала. Буквально 23 марта на брифинге в МИД было сказано следующее: "Через непродолжительное время мы все будем свидетелями активных действий западного мира на этом направлении, которые будут делать очень серьёзные шаги в отношении проводимого Россией мероприятия. Конечно, их цель – срыв. Будут использованы все информационные возможности, влияние на общественное мнение, будут различные сюрпризы.
Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека" в стране, потому что иначе Германия отказалась бы от участия в "Евровидении" на Украине, где в регионах идёт братоубийственная война, в городах убивают как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали. Откат от далеко не идеальный украинской демократии середины 2000-х катастрофический. Так что же всё-таки думает Берлин о бойкоте "Евровидения" в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?
Кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась. Фукс — это вторая крупная ласточка после фильма ВВС. Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты это "информационной карусели", — написала Захарова на своей официальной странице в "Фейсбуке".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.