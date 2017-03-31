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Антон Митрюшкин: всегда с радостью приезжаю в сборную России

Вратарь "Сьона" и молодежной сборной России Антон Митрюшкин рассказал о том, с каким настроением приезжает в национальную команду.

"У тебя есть клуб, и если ты вызываешься, то должен играть за сборную России. И я даже думаю, что это иногда плюс. В команде ты находишься три-четыре месяца, и тебе нужно сменить обстановку: уезжаешь, общаешься. Может быть, кого-то давно не видел, по кому-то соскучился.

Вот я, например, играя в Швейцарии, могу соскучиться по общению с русскими ребятами. Поэтому приезжаю сюда, и мне всё очень нравится. Всегда с радостью приезжаю играть за сборную России. Главное — выкладываться на сто процентов.

Если ошибёшься, то никто не будет в раздевалке про тебя что-то говорить по этому поводу. Если ты старался, никаких претензий к тебе не будет. Всегда стараюсь, чтобы во вратарском коллективе мы хорошо общались. На поле вообще не может быть негатива, только позитив", - цитирует Митрюшкина пресс-служба РФС.
Теги: Митрюшкин
Сегодня, 02:39
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