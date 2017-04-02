Жером Боатенг: мы на ходу и чувствуем себя отлично

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал разгром "Аугсбурга" в матче Бундеслиги.



"Мы хорошо играли. Мы хорошо играли в пас и смогли быстро забить. Во втором тайме мы немного сбавили обороты. Я рад, что провёл на поле 90 минут и в предвкушении предстоящих недель. В команде хорошая атмосфера, мы на ходу и чувствуем себя отлично. Каждый должен выкладываться на максимум", - цитирует Боатенга официальный сайт "Баварии".