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"Ювентус" заинтересовался Дугласом Костой

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В услугах бразильца заинтересован лично наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 35 миллионов евро.
Теги: Ювентус Бавария Трансферы
Сегодня, 18:15
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