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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
"Ювентус" заинтересовался Дугласом Костой
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta Dello Sport.
В услугах бразильца заинтересован лично наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 35 миллионов евро.
В услугах бразильца заинтересован лично наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 35 миллионов евро.
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