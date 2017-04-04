"Ювентус" заинтересовался Дугласом Костой

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta Dello Sport.В услугах бразильца заинтересован лично наставник "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что немецкий клуб готов отпустить футболиста за 35 миллионов евро.