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"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" обыграл "Баварию"
В матче 27-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Гамбург" со счетом 3:0.
Чемпионат Германии
27 тур
"Боруссия" Д - "Гамбург" 3:0
Гол: Кастро, 13, Кагава, 81, Обамейянг, 90+3
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро (Шахин, 78), Бартра, Гинтер, Пищек, Кастро, Вайгль (Пасслак, 78), Кагава, Мор (Пулишич, 60), Дембеле, Обамейянг
"Гамбург": Адлер, Дикмайер, Острцолек, Маврай, Сакаи, Соуза, Экдаль (Яничич, 83), Грегорич (Хунт, 61), Холтби, Костич, Вуд (Ласогга, 84)
Предупреждения: Экдаль, 12, Гинтер, 30, Костич, 66, Холтби, 80
"Хоффенхайм" - "Бавария" 1:1
Голы: Крамарич, 21
"Хоффенхайм": Бауман, Тольян, Хюбнер, Зюле, Цубер, Фогт, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Тераццино, 75), Амири, Вагнер (Салаи, 62), Крамарич
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Саншеш (Рибери, 72), Мартинес, Роббен, Алонсо, Видаль, Левандовски, Коман
Предупреждения: Левандовски, 64
"Кёльн" - "Айнтрахт" Ф 1:0
Гол: Йойич, 53
"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хектор, Соренсен, Хайнц, Рауш (Озджан, 84), Леман, Клеменс (Суботич, 71), Хёгер (Битенкур, 46), Йойич, Модест
"Айнтрахт": Градецки, Тавата (Баркок, 62), Очипка, Абрахам, Вальехо, Гачинович, Маскарель, Фабиан (Хргота, 66), Вольф (Ордонез, 75), Сеферович, Ребич
Предупреждения: Вольф, 74, Гачинович, 90+4
"Вердер" - "Шальке-04" 3:0
Голы: Селасси, 24, Крузе, 76, Эггештайн, 80
"Вердер": Видвальд, Селасси, Гарсия, Мойсандер, Кальдирола, Велькович, Гриллич, Делейни (Эггештайн, 46), Юнузович, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
"Шальке-04": Ферман, Керер, Хёведес, Настасич, Шёпф, Стамбули, Калиджиури, Горецка, Мейер (Коноплянка, 62), Бургшталлер (Санто, 86), Шупо-Мотинг (Хунтелар, 62)
Предупреждения: Горецка, 73, Ферман, 80
Чемпионат Германии
27 тур
"Боруссия" Д - "Гамбург" 3:0
Гол: Кастро, 13, Кагава, 81, Обамейянг, 90+3
"Боруссия" Д: Бюрки, Геррейро (Шахин, 78), Бартра, Гинтер, Пищек, Кастро, Вайгль (Пасслак, 78), Кагава, Мор (Пулишич, 60), Дембеле, Обамейянг
"Гамбург": Адлер, Дикмайер, Острцолек, Маврай, Сакаи, Соуза, Экдаль (Яничич, 83), Грегорич (Хунт, 61), Холтби, Костич, Вуд (Ласогга, 84)
Предупреждения: Экдаль, 12, Гинтер, 30, Костич, 66, Холтби, 80
"Хоффенхайм" - "Бавария" 1:1
Голы: Крамарич, 21
"Хоффенхайм": Бауман, Тольян, Хюбнер, Зюле, Цубер, Фогт, Демирбай (Швеглер, 62), Руди (Тераццино, 75), Амири, Вагнер (Салаи, 62), Крамарич
"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Алаба (Бернат, 75), Хуммельс, Саншеш (Рибери, 72), Мартинес, Роббен, Алонсо, Видаль, Левандовски, Коман
Предупреждения: Левандовски, 64
"Кёльн" - "Айнтрахт" Ф 1:0
Гол: Йойич, 53
"Кельн": Хорн, Клюнтер, Хектор, Соренсен, Хайнц, Рауш (Озджан, 84), Леман, Клеменс (Суботич, 71), Хёгер (Битенкур, 46), Йойич, Модест
"Айнтрахт": Градецки, Тавата (Баркок, 62), Очипка, Абрахам, Вальехо, Гачинович, Маскарель, Фабиан (Хргота, 66), Вольф (Ордонез, 75), Сеферович, Ребич
Предупреждения: Вольф, 74, Гачинович, 90+4
"Вердер" - "Шальке-04" 3:0
Голы: Селасси, 24, Крузе, 76, Эггештайн, 80
"Вердер": Видвальд, Селасси, Гарсия, Мойсандер, Кальдирола, Велькович, Гриллич, Делейни (Эггештайн, 46), Юнузович, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89)
"Шальке-04": Ферман, Керер, Хёведес, Настасич, Шёпф, Стамбули, Калиджиури, Горецка, Мейер (Коноплянка, 62), Бургшталлер (Санто, 86), Шупо-Мотинг (Хунтелар, 62)
Предупреждения: Горецка, 73, Ферман, 80
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