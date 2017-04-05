Арьен Роббен: жалко, что так вышло

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен поделился мыслями после матча 27-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (0:1)."Жаль, что так вышло. Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности. Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашёл в ворота", - цитирует Роббена официальный сайт "Баварии"