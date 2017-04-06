"Бавария" продлит контракт с Альканатрой

"Бавария" намерена сохранить в команде полузащитника Тьяго Алькантару, утверждает Kicker.Немецкий клуб готов предложить испанцу новый контракт со значительным увеличением зарплаты. Текущий контракт футболиста с командой истекает в 2019 году.