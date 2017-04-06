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Роберт Левандовски сможет сыграть с дортмундской "Боруссией"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал в своём твиттере, что сможет принять участие в матче 28-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией".

"Всё в порядке. Я смогу сыграть в субботу", - написал Левандовски.
Теги: Левандовски Бавария Боруссия Д
Сегодня, 21:47
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