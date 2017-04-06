Марко Ройс пропустит матч с "Баварией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс не сыграет против "Баварии" в 28-м туре чемпионата Германии, сообщает Bild.28-летний хавбек близок к возвращению в строй после травмы, но пока он не готов играть. Ожидается, что Ройс сможет сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Монако".