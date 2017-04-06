Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Марко Ройс пропустит матч с "Баварией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс не сыграет против "Баварии" в 28-м туре чемпионата Германии, сообщает Bild.

28-летний хавбек близок к возвращению в строй после травмы, но пока он не готов играть. Ожидается, что Ройс сможет сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Монако".
Теги: Ройс Боруссия Д Бавария
Сегодня, 22:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.